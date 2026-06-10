Isole Egadi, avviato iter per le Consulte di Frazione di Marettimo e Levanzo

10/06/2026 18:30:00

Passo avanti per la partecipazione democratica nelle isole Egadi. Il Comitato per i Diritti dell’Isola di Marettimo esprime soddisfazione per l’avvio ufficiale dell’iter di redazione del regolamento sulle Consulte di Frazione di Marettimo e Levanzo, promosso dalla Prima Commissione Consiliare del Comune di Favignana, presieduta da Nino Oliveri.

Si tratta di un passaggio considerato strategico per rafforzare la democrazia partecipativa nell’arcipelago, con l’obiettivo di dotare le comunità residenti nelle frazioni insulari di uno strumento stabile e regolamentato, in grado di incidere in modo più diretto nei processi decisionali dell’amministrazione comunale.

Un percorso di confronto istituzionale e civico

L’iter è stato avviato dopo una serie di sedute preliminari dedicate alla programmazione dei lavori della Commissione e vede il coinvolgimento attivo del Comitato per i Diritti dell’Isola di Marettimo, che ha portato al tavolo istituzionale le istanze elaborate nel corso di un lungo lavoro di approfondimento giuridico e amministrativo.

Per oltre un anno, i componenti del direttivo hanno infatti analizzato gli aspetti normativi legati alla rappresentanza delle comunità residenti nelle isole minori, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un modello partecipativo più efficace e aderente alle specificità dei territori insulari.

Nel corso delle audizioni in Commissione sono intervenuti Vito Vaccaro e Giovanni Lima, che hanno illustrato le linee guida e le principali istanze elaborate dal gruppo di lavoro.

Un confronto politico trasversale

L’iniziativa si caratterizza anche per il metodo adottato: per la prima volta nelle Egadi, un organo istituzionale e un comitato civico affrontano in modo strutturato il tema della rappresentanza delle frazioni insulari, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità di Marettimo e Levanzo.

Al tavolo hanno preso parte anche il capogruppo di maggioranza Angelo Sercia e il capogruppo di opposizione Francesco Sammartano, a conferma di una convergenza trasversale sulla necessità di costruire uno strumento condiviso di partecipazione democratica.

Prossimi passaggi

La Commissione ha già calendarizzato ulteriori tavoli tecnici, con l’obiettivo di proseguire l’ascolto delle istanze territoriali e arrivare, nei prossimi mesi, alla definizione di un testo da sottoporre al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Per il Comitato per i Diritti dell’Isola di Marettimo, l’avvio dell’iter rappresenta un risultato significativo e un possibile modello anche per altre realtà insulari minori italiane, chiamate ad affrontare il tema della rappresentanza delle comunità residenti nei territori più periferici.



