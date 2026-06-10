Turismo esperienziale, dalla Regione fondi per valorizzare Segesta

10/06/2026 14:02:00

Calatafimi Segesta rientra tra i Comuni siciliani che beneficeranno dei finanziamenti regionali destinati allo sviluppo del turismo esperienziale. L’assessorato regionale del Turismo ha infatti stanziato circa tre milioni di euro, nell’ambito delle risorse del Pr-Fesr 2021-2027, per sostenere dodici progetti finalizzati alla creazione di nuove esperienze turistiche sostenibili e innovative in tutta l’Isola.

Tra i destinatari dei contributi figura anche il Comune di Calatafimi Segesta, che potrà utilizzare le risorse per iniziative legate alla valorizzazione del territorio attraverso percorsi dedicati alla mobilità dolce, cammini, strumenti digitali per la promozione turistica e attività capaci di mettere al centro il patrimonio culturale e paesaggistico locale.

L’obiettivo della misura è quello di rafforzare un modello di turismo basato sull’autenticità dell’esperienza, sul contatto diretto con il territorio e sulla valorizzazione delle identità locali. I progetti finanziati prevedono, tra l’altro, la realizzazione di greenway, percorsi pedonali e naturalistici, aree di sosta e servizi per una fruizione sostenibile delle destinazioni, oltre all’utilizzo di strumenti innovativi come siti web, infopoint e applicazioni di realtà aumentata.

«La misura ha riscosso un notevole interesse tra i destinatari e conferma la volontà del governo Schifani di potenziare un segmento strategico per l’economia dell’Isola», ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata. «Il turismo esperienziale rappresenta uno strumento fondamentale per la destagionalizzazione dei flussi turistici e per la valorizzazione dei borghi e delle aree interne, favorendo al tempo stesso il coinvolgimento diretto delle comunità locali».

Per Calatafimi Segesta si tratta di un’opportunità importante per rafforzare l’attrattività del territorio, valorizzando le proprie eccellenze storiche, archeologiche e naturalistiche attraverso nuovi servizi e percorsi in grado di intercettare una domanda turistica sempre più orientata verso esperienze autentiche e sostenibili.



