Agricoltura, dalla Regione 98 milioni per giovani e nuovi imprenditori 

10/06/2026 17:23:00

La Regione Siciliana ha reso note le graduatorie definitive relative a due importanti misure del Piano strategico della PAC 2023-2027 dedicate all’ingresso nel settore agricolo: gli interventi SRE01 “Insediamento giovani agricoltori” e SRE02 “Insediamento nuovi agricoltori”, per un totale complessivo di 98 milioni di euro.

Le risorse sono state ripartite in 78 milioni di euro destinati ai giovani agricoltori e 20 milioni per i nuovi imprenditori agricoli. L’obiettivo del provvedimento è sostenere le fasi iniziali dell’attività imprenditoriale in agricoltura, favorendo il ricambio generazionale e l’innovazione nelle aziende del comparto primario.

A sottolineare il valore dell’intervento è l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, che ha evidenziato il ruolo del governo regionale guidato da Renato Schifani nel supportare concretamente le imprese agricole: «Il governo Schifani è al fianco delle imprese con aiuti concreti, sostenendo in particolare i giovani – ha dichiarato Sammartino – si tratta di una grande opportunità per chi intenda scommettere in questo settore».

Nel dettaglio, l’intervento SRE01 è rivolto a giovani imprenditori agricoli tra i 18 e i 41 anni non compiuti. Le graduatorie consentiranno il finanziamento di 1.514 domande su 1.701 istanze complessive presentate, rappresentando una quota significativa delle richieste ammesse.

Il secondo intervento, SRE02, riguarda invece soggetti tra i 41 e i 61 anni non compiuti, che avviano per la prima volta un’attività in agricoltura con l’obiettivo di introdurre elementi di innovazione nel settore. In questo caso saranno finanziate 144 domande su 162 presentate.

Le graduatorie definitive sono consultabili attraverso i canali istituzionali della Regione Siciliana, dove sono disponibili tutti i dettagli relativi agli esiti e alle modalità di accesso ai contributi. Un provvedimento che punta a rafforzare la competitività del comparto agricolo siciliano, sostenendo sia il ricambio generazionale sia l’ingresso di nuove competenze imprenditoriali in un settore strategico per l’economia dell’Isola.



