Mazara: al via la definizione agevolata delle entrate comunali: domande entro il 30 giugno

È ufficialmente operativo a Mazara il portale dedicato alla “Definizione Agevolata delle Entrate Comunali”, lo strumento previsto dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 aprile 2026, che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria verso il Comune con importanti agevolazioni.
Portale attivo e modalità di accesso
Da oggi è possibile presentare istanza attraverso la piattaforma online dedicata:
Portale Definizione Agevolata
Il sistema consente l’adesione alla procedura di definizione agevolata dei debiti risultanti da:
- ingiunzioni di pagamento emesse entro il 27 aprile 2026
- accertamenti esecutivi emessi entro la stessa data, anche se non ancora notificati
Il periodo interessato dalla misura è compreso tra 1° gennaio 2000 e 27 aprile 2026.
Benefici per i contribuenti
L’adesione alla definizione agevolata consente un vantaggio significativo: abbattimento totale di sanzioni e interessi. Restano invece dovuti i soli importi principali del debito.
Termini e scadenze
La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine perentorio del 30 giugno 2026.
Esclusioni previste
Non rientrano nella procedura: crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti, sanzioni amministrative non tributarie, sanzioni per violazioni al Codice della Strada
Incontro informativo per cittadini e professionisti
Per illustrare nel dettaglio le modalità operative del portale, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro pubblico con la partecipazione di dottori commercialisti, esperti contabili, CAF e patronati.