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» Dai Comuni
10/06/2026 08:48:00

Marsala, questa mattina la proclamazione dei 24 consiglieri comunali eletti

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A poco più di due settimane dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, si completa oggi il quadro istituzionale uscito dalle urne. Alle ore 11, nella sede di Palazzo VII Aprile, la commissione per la proclamazione presieduta dal dottor Bellafiore ha convocato i 24 consiglieri comunali eletti per la proclamazione ufficiale.

Si tratta di uno degli ultimi passaggi amministrativi successivi alla consultazione elettorale che ha portato all'elezione della sindaca Andreana Patti. Con la proclamazione dei consiglieri prende forma ufficialmente il nuovo Consiglio comunale che guiderà la città nei prossimi anni.

 

Iter lungo

Le operazioni successive al voto hanno richiesto tempi più lunghi rispetto alle previsioni. A incidere sono stati diversi fattori, a partire dall'elevato numero di liste in campo – ben 18 – e dai circa 430 candidati consiglieri che hanno partecipato alla competizione elettorale.

A complicare ulteriormente il lavoro degli uffici sono state le difficoltà organizzative registrate in diversi seggi, dove si è verificata una significativa carenza di presidenti, segretari e scrutatori. Numerose le rinunce dell'ultima ora, dovute sia a incompatibilità legate alla candidatura di parenti sia alla scarsa attrattività economica degli incarichi.

 

Verifiche e riconteggi

Nei giorni successivi alle elezioni si è proceduto all'esame dei verbali, ai controlli e ai riconteggi necessari per la corretta attribuzione dei seggi. Proprio da queste verifiche è arrivata la conferma dell'assegnazione dell'ultimo seggio disponibile a Lele Pugliese, esponente di Fratelli d'Italia.

 

I 24 consiglieri 

Questi i consiglieri comunali che oggi saranno ufficialmente proclamati nella Sala delle Lapidi di Palazzo VII Aprile: undici sono gli uscenti: Enzo Sturiano, Leo Orlando, Gabriele Di Pietra, Mario Rodriquez, Rino Passalacqua, Eleonora Milazzo, Pietro Cavasino, Piergiorgio Giacalone, Lele Pugliese, Pino Ferrantelli, Gaspare Di Girolamo.
Quattro i rientranti: Michele Gandolfo, Lillo Gesone, Linda Licari, Federica Meo. L'ex consigliere provinciale, Giovanni Maniscalco, l'ex sindaco ed ex deputato nazionale Massimo Grillo, due nuovi consiglieri con incarichi fiduciari ricevuti dal sindaco uscente: Gianpaolo Abrignani e Flavia Sammartano. Le new entry Angela Maria Caradonna, Daniele Bertolino e Duilio Piccione, e il consigliere già candidato al consiglio nel 2020 Marco Bonfratello e il figlio d'arte Franceco Carini. 
 



Dai Comuni | 2026-06-09 21:46:00
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