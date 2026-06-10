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» Dai Comuni
10/06/2026 17:07:00

Marsala, domani chiude la via Del Fante: si realizza il passaggio pedonale rialzato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/1781104116-0-marsala-domani-chiude-la-via-del-fante-si-realizza-il-passaggio-pedonale-rialzato.jpg

Domani, giovedì 11 giugno, sarà realizzato un nuovo passaggio pedonale rialzato nei pressi del Tribunale di Marsala. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessaria la chiusura temporanea al transito veicolare, dalle ore 8 alle ore 17, del tratto di via Paolo Pellegrino (già via Del Fante) che dalla rotatoria di corso Gramsci–Sappusi conduce fino all’incrocio con via G. Agosta.

 

L’intervento rientra nel programma di messa in sicurezza della viabilità urbana e mira a migliorare la tutela dei pedoni in un’area ad alta frequentazione.

 

Nella giornata di oggi, come già comunicato, è in corso la realizzazione di un analogo passaggio pedonale rialzato in viale Isonzo. In questo caso, fino alle ore 17, il traffico veicolare è deviato con obbligo di svolta su via Garraffa.

 

 

 

 

 



Dai Comuni | 2026-06-09 21:46:00
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