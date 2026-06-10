Le Egadi candidate a "Isole dello Sport 2028"  

10/06/2026 17:44:00

Rientro da Roma per l’assessore Ignazio Lucido, che ha partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione comunale all’incontro organizzato da ANCIM, insieme alle scuole di Marettimo e Favignana e all’associazione Virtus Favignana con una rappresentanza della squadra di calcio femminile.

Scuola, sport e identità delle isole minori

La giornata è stata dedicata al rapporto tra scuola, sport e valorizzazione delle comunità insulari. Un confronto che ha messo al centro i giovani e il loro ruolo nella crescita dei territori.

Nel corso dell’iniziativa è stata consegnata la “Fiaccola di Isola dello Sport 2027” all’Isola d'Elba, mentre è stata annunciata la candidatura delle Isole Egadi come “Isole dello Sport 2028”.

“Il mare, le nostre isole, i nostri ragazzi: abbiamo tutto per crederci”, è stato il messaggio rilanciato durante l’evento.

Premi per la scuola di Marettimo

Spazio anche ai riconoscimenti: il video realizzato dagli alunni della scuola di Marettimo, in occasione della Giornata del Mare, è stato premiato nell’ambito del Festival Acquafilm di Roma. Un risultato che valorizza il lavoro educativo e creativo degli studenti.

A tutti i ragazzi è stato consegnato l’attestato di “cittadinanza insulare attiva”, un riconoscimento simbolico che sottolinea il loro ruolo di protagonisti e narratori delle proprie comunità.

Nasce la Consulta dei ragazzi delle isole minori

Tra gli aspetti più significativi dell’incontro, l’istituzione della prima Consulta dei ragazzi delle isole minori italiane, uno strumento pensato per dare voce stabile alle nuove generazioni nelle scelte che riguardano il futuro dei territori insulari.

Le Egadi saranno parte attiva del percorso, contribuendo alla costruzione di una rappresentanza giovanile strutturata.

Il ringraziamento

L’assessore Lucido ha infine ringraziato ANCIM, le scuole, i docenti, i ragazzi della Virtus e tutti i bambini coinvolti, sottolineando l’importanza del loro impegno e della loro capacità di raccontare e difendere l’identità delle isole.



