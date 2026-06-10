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» Dai Comuni
10/06/2026 17:52:00

Anche a Petrosino manca l'acqua. Autobotti in servizio da oggi fino a venerdì

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/1781106951-0-anche-a-petrosino-manca-l-acqua-autobotti-in-servizio-da-oggi-fino-a-venerdi.jpg

Il Comune di Petrosino informa la cittadinanza che, a causa di interventi di potenziamento della rete di adduzione idrica in corso in località Ferla, a cura della società Acquedotti Siciliani, il servizio di erogazione dell’acqua sarà sospeso su tutto il territorio comunale fino alla giornata del 12 giugno.

Un intervento tecnico necessario, ma che comporterà inevitabili disagi per residenti, attività economiche e servizi pubblici.

 

Disagi per la popolazione

L’Amministrazione comunale evidenzia le criticità legate all’interruzione del servizio idrico, che interesserà in particolare: famiglie e residenti, anziani e persone con disabilità

  • istituti scolastici, attività commerciali e produttive, strutture ricettive, servizi pubblici essenziali.

 

Attivato il servizio sostitutivo con autobotti

Per limitare i disagi e garantire l’approvvigionamento minimo di acqua potabile, il Comune ha predisposto un servizio sostitutivo tramite autobotte.

I cittadini che necessitano della fornitura possono richiederla contattando:

  •  
  • Uffici comunali: 0923 731725
  • Responsabile Ufficio Tecnico: 366 9044428

Informazioni e aggiornamenti

L’Amministrazione comunale si scusa per i disagi inevitabili e assicura il massimo impegno per ridurre l’impatto dell’interruzione sul territorio.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni si invita la cittadinanza a consultare i canali istituzionali del Comune o a rivolgersi direttamente all’Ufficio Tecnico comunale.



Dai Comuni | 2026-06-09 21:46:00
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