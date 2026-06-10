Alcamo, approvato il progetto per il completamento delle reti idriche e fognarie

10/06/2026 16:56:00

La Giunta comunale di Alcamo ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento delle reti idriche e fognarie in prolungamento delle infrastrutture già esistenti, che interesseranno in particolare Via Kennedy, Via per Camporeale e il collegamento tra la S.P. 47 e la S.P. 55 in contrada Palma.

Si tratta del primo stralcio di un intervento più ampio di potenziamento e razionalizzazione delle reti urbane, con un investimento complessivo pari a 1.052.500 euro, finanziato attraverso risorse del bilancio comunale e le variazioni approvate in Consiglio.

A darne comunicazione sono il sindaco Domenico Surdi e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Alberto Donato, che sottolineano come l’intervento rappresenti una risposta concreta alle esigenze di aree del territorio che, negli ultimi anni, hanno registrato un significativo sviluppo edilizio senza un adeguato corredo infrastrutturale.

Le aree interessate dagli interventi

Il progetto si concentra su tre principali direttrici di intervento:

1. Via Corrado Avolio (lato ovest dell’abitato)

È prevista la realizzazione di una nuova condotta fognaria al servizio delle abitazioni presenti lungo il tratto, con l’obiettivo di garantire il corretto convogliamento dei reflui verso la rete comunale esistente.

2. S.P. 10 per Camporeale (lato est del centro abitato)

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova condotta fognaria e di una stazione di sollevamento, necessaria per assicurare il funzionamento del sistema in un’area caratterizzata da una conformazione che richiede impianti di supporto.

3. Collegamento idrico S.P. 55 – S.P. 47 in contrada Palma (lato nord dell’abitato)

Il progetto include il potenziamento della rete idrica attraverso una nuova condotta di collegamento tra le due arterie provinciali, con l’obiettivo di migliorare la distribuzione dell’acqua e garantire maggiore continuità del servizio nelle abitazioni della zona.

«Questo è il primo stralcio dei lavori previsti nel progetto generale – spiegano congiuntamente il sindaco Surdi e il vicesindaco Donato – e si concentra su interventi urgenti di estensione della rete idrica e fognaria nelle aree di Via Kennedy, Via per Camporeale e nel collegamento tra S.P. 47 e S.P. 55 in contrada Palma».

L’amministrazione evidenzia come gli interventi siano stati resi possibili grazie alla programmazione finanziaria comunale e alle variazioni di bilancio, e rappresentino una risposta attesa da tempo dai residenti delle zone interessate.

«Si tratta di lavori tanto attesi dai cittadini – aggiungono – che consentiranno finalmente il collegamento alla rete idrica e fognaria cittadina, migliorando la qualità della vita e completando il processo di urbanizzazione di aree che hanno conosciuto un importante sviluppo insediativo».

Un intervento per completare l’urbanizzazione

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di adeguamento delle infrastrutture primarie del territorio, con particolare attenzione alle periferie urbane e alle contrade in espansione.

L’obiettivo è duplice: da un lato colmare i deficit infrastrutturali storici, dall’altro garantire servizi essenziali più efficienti e continui, in linea con la crescita abitativa registrata negli ultimi anni.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale punta quindi a rafforzare il sistema idrico e fognario di Alcamo, ponendo le basi per un assetto urbano più moderno e funzionale nelle aree interessate.



