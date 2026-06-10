Salaparuta, “Arte dei Pani Votivi 2026”: due giorni tra memoria, tradizione e identità

10/06/2026 19:00:00

Dal 19 al 20 giugno 2026, il Comune di Salaparuta si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla cultura popolare siciliana con “Arte dei Pani Votivi 2026”. Un evento che celebra una delle tradizioni più suggestive del territorio: i pani cerimoniali e gli storici Altari di San Giuseppe, espressione di devozione, comunità e identità collettiva.

In Sicilia esiste un pane che nasce per essere esposto prima ancora che consumato: un simbolo che racconta storie di fede, paesi e famiglie. L’iniziativa punta proprio a valorizzare questo patrimonio immateriale, intrecciando memoria e contemporaneità attraverso un programma ricco di attività.

Un ponte tra passato e futuro

“Arte dei Pani Votivi 2026” si propone come un percorso esperienziale che unisce laboratori, convegni, mostre e degustazioni, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni saperi antichi e rafforzare l’identità culturale del territorio.

L’evento vuole inoltre promuovere Salaparuta come destinazione di turismo esperienziale, dove il racconto della tradizione si intreccia con i sapori locali e l’accoglienza del territorio.

Il programma

Il calendario prende avvio nel pomeriggio di venerdì 19 giugno, dalle 17.00 alle 18.00, presso l’Aula Consiliare del Comune, con laboratori e dimostrazioni dal vivo dedicate all’arte della preparazione dei pani votivi.

A seguire, dalle 18.00 alle 20.30, il focus si sposterà sulla dimensione spirituale e antropologica della tradizione con un convegno dedicato ai Pani Votivi e agli Altari di San Giuseppe. Interverranno Fra Giuseppe Sanzone, originario di Salaparuta, padre Giovanni Butera, parroco del paese, l’architetto Giuseppe Verde e il giornalista Gaetano Basile.

Un territorio da raggiungere con attenzione

Per motivi di viabilità, si segnala che l’accesso ai ruderi di Salaparuta non è possibile attraverso la Strada Provinciale 19, attualmente inagibile. Si raccomanda quindi di programmare il viaggio seguendo itinerari alternativi, passando da Santa Ninfa, Poggioreale oppure dal Cretto di Burri.

Un invito, quello dell’iniziativa, a riscoprire un patrimonio che non è solo gastronomico o artistico, ma profondamente identitario: un filo che unisce comunità, memoria e territorio.



