Marsala, sabato ai Canottieri l'incontro su "Il valore dell'attività sportiva nella Costituzione"

10/06/2026 09:59:00

La Società Canottieri Marsala celebra il suo ottantesimo anniversario con un appuntamento dedicato al rapporto tra sport, diritti e cittadinanza. Sabato 13 giugno 2026, alle ore 18, nella sede del sodalizio sul Lungomare Boeo, si terrà l’incontro dal titolo “Il valore dell’attività sportiva nella Costituzione”, un momento di approfondimento che unisce la riflessione giuridica ai valori educativi e sociali dello sport.

L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative per gli 80 anni della Società Canottieri Marsala (1946-2026) e coincide simbolicamente con le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente, richiamando il legame tra i principi fondanti della Repubblica e il ruolo che l’attività sportiva svolge nella crescita della persona e della comunità.

Ospite d’eccezione sarà il professor avvocato Giovanni Pitruzzella, giudice della Corte Costituzionale e tra i più autorevoli giuristi italiani, che offrirà una riflessione sul riconoscimento dello sport come valore costituzionale e sul significato della recente introduzione nella Carta del principio che tutela e promuove l’attività sportiva.

Ad aprire i lavori sarà Renzo Carini, presidente della Società Canottieri Marsala, mentre il dibattito sarà moderato dal giornalista Giacomo Di Girolamo. Interverrà inoltre Pier Luigi Tomaiuoli, consigliere di Stato, contribuendo all’approfondimento dei profili giuridici e istituzionali del tema.

L’incontro rappresenta un’occasione per riflettere sullo sport non soltanto come pratica agonistica, ma come strumento di inclusione, formazione e crescita civile. Un messaggio particolarmente significativo per una realtà come la Canottieri Marsala, che da ottant’anni promuove discipline sportive legate al mare e contribuisce alla formazione di generazioni di giovani atleti.

L’appuntamento è a ingresso libero e si svolgerà presso la sede della Società Canottieri Marsala, in Lungomare Boeo 9. L’iniziativa vede come media partner TP24.



