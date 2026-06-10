Marsala, nuovi orari di visita per la Chiesa di San Giovanni al Boeo e la Grotta della Sibilla

10/06/2026 22:05:00

Nuovi orari di visita per uno dei luoghi più suggestivi del Parco Archeologico di Lilibeo. A partire dal mese di giugno, la Chiesa di San Giovanni al Boeo e la sottostante Grotta della Sibilla, inserite nel percorso di visita dell’area archeologica di Capo Boeo, saranno accessibili tutti i giorni con fasce orarie prestabilite.

La comunicazione è stata diffusa dalla Direzione del Parco Archeologico di Lilibeo, che ha disposto il nuovo calendario per consentire ai visitatori di ammirare uno dei siti più affascinanti della storia e della tradizione marsalese.

Le visite saranno effettuate nei seguenti orari:

Mattina

ore 10.30

ore 12.30

Pomeriggio

ore 16.30

ore 18.30

La Chiesa di San Giovanni al Boeo, edificata su un luogo ricco di storia e leggende, custodisce la celebre Grotta della Sibilla, meta di interesse culturale, archeologico e religioso. Il sito rappresenta una delle tappe più apprezzate dai visitatori che scelgono di scoprire il patrimonio storico dell’antica Lilibeo.

Con i nuovi orari, il Parco punta a rendere ancora più fruibile questo importante bene culturale, offrendo maggiori opportunità di visita durante l’intera giornata.



