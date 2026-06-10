Marsala: rubate le piante appena messe per decorare un'area vicino ad una pizzeria

10/06/2026 11:17:00

Ancora un episodio di inciviltà a Marsala, in contrada San Giuseppe Tafalia, dove alcune piante appena collocate per abbellire l’area sono state rubate nel giro di poco tempo. A denunciare quanto accaduto è il proprietario della pizzeria Gastropizza, che aveva curato personalmente l’intervento di riqualificazione con piante e sistemazioni decorative. Secondo il suo racconto, l’obiettivo era quello di rendere più accogliente un angolo della zona attraverso un investimento di tempo, impegno e denaro. Un lavoro che però è stato vanificato dal furto delle piante, portate via da ignoti.

“Rubato il lavoro e i sacrifici”

Attraverso una testimonianza pubblica, il titolare ha espresso amarezza per l’accaduto: “Avevo piantato diverse piante e fatto sistemare completamente questo angolo con tempo, impegno e denaro. Purtroppo qualcuno ha pensato bene di portarsele via.” E ancora, sottolineando il senso di frustrazione per un gesto ritenuto incomprensibile: "Mi chiedo quale soddisfazione ci sia nel rubare il lavoro e i sacrifici degli altri.”

L’appello ai cittadini

Oltre alla denuncia, il proprietario ha lanciato un appello alla comunità chiedendo collaborazione:

“Se qualcuno ha visto qualcosa o ha informazioni utili, mi contatti in privato. Spero che chi ha preso queste piante rifletta sul danno e sul disagio che ha causato.”

Un gesto che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto migliorare il decoro urbano della zona si è così trasformato in un episodio di amarezza e scoraggiamento. Resta ora la speranza che eventuali testimoni possano fornire elementi utili a chiarire l’accaduto.



