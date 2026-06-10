Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
10/06/2026 11:17:00

Marsala: rubate le piante appena messe per decorare un'area vicino ad una pizzeria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/marsala-rubate-le-piante-appena-messe-per-decorare-un-area-vicino-ad-una-pizzeria-450.jpg

Ancora un episodio di inciviltà a Marsala, in contrada San Giuseppe Tafalia, dove alcune piante appena collocate per abbellire l’area sono state rubate nel giro di poco tempo. A denunciare quanto accaduto è il proprietario della pizzeria Gastropizza, che aveva curato personalmente l’intervento di riqualificazione con piante e sistemazioni decorative. Secondo il suo racconto, l’obiettivo era quello di rendere più accogliente un angolo della zona attraverso un investimento di tempo, impegno e denaro. Un lavoro che però è stato vanificato dal furto delle piante, portate via da ignoti.

 

“Rubato il lavoro e i sacrifici”

Attraverso una testimonianza pubblica, il titolare ha espresso amarezza per l’accaduto: “Avevo piantato diverse piante e fatto sistemare completamente questo angolo con tempo, impegno e denaro. Purtroppo qualcuno ha pensato bene di portarsele via.” E ancora, sottolineando il senso di frustrazione per un gesto ritenuto incomprensibile: "Mi chiedo quale soddisfazione ci sia nel rubare il lavoro e i sacrifici degli altri.”

 

L’appello ai cittadini

Oltre alla denuncia, il proprietario ha lanciato un appello alla comunità chiedendo collaborazione:

“Se qualcuno ha visto qualcosa o ha informazioni utili, mi contatti in privato. Spero che chi ha preso queste piante rifletta sul danno e sul disagio che ha causato.”

Un gesto che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto migliorare il decoro urbano della zona si è così trasformato in un episodio di amarezza e scoraggiamento. Resta ora la speranza che eventuali testimoni possano fornire elementi utili a chiarire l’accaduto.

 

 









Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 09/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780925638-0-casa-di-cura-sant-anna-visite-chirurgiche-gratuite-con-uno-specialista-internazionale.jpg

Casa di Cura Sant'Anna: visite chirurgiche gratuite con uno...

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...