Marsala. Ladro si nasconde sotto il letto, ma viene trovato dai Carabinieri

10/06/2026 12:18:00

Pensava forse di farla franca nascondendosi sotto un letto, ma i Carabinieri lo hanno trovato ancora dentro l’abitazione. È accaduto a Marsala, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 41 anni, tunisino, accusato di tentato furto in abitazione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe forzato una finestra per introdursi in una casa di una contrada marsalese. Una volta dentro, però, ha fatto scattare l’allarme antintrusione.

I Carabinieri, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, sono intervenuti rapidamente e hanno sorpreso il 41enne ancora all’interno dell’abitazione.

L’uomo era nascosto sotto un letto, dove probabilmente sperava di non essere trovato.

È stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Marsala.



