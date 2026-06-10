Buongiorno24 del 10 Giugno 2026

10/06/2026 09:18:00

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Apriamo da Marsala, dove continua l'emergenza idrica. Due nuovi guasti alla rete mettono nuovamente in difficoltà migliaia di cittadini. Dopo il grave danno alla condotta di Santo Padre delle Perriere, che lascia senz'acqua interi quartieri per giorni, un'altra rottura si registra in contrada Casabianca. Cresce la protesta dei residenti e delle attività economiche, mentre il servizio autobotti comunale fatica a rispondere a tutte le richieste. Una delle prime grandi emergenze che la nuova amministrazione guidata da Andreana Patti si trova ad affrontare.

Ci spostiamo poi a Roma, dove un'inchiesta della Procura scuote il progetto del Ponte sullo Stretto. Tre persone risultano indagate per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tra loro anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Secondo gli investigatori sarebbe stato tentato un condizionamento dell'esame sul progetto definitivo dell'opera più discussa degli ultimi decenni.

Dalla politica regionale arrivano segnali di forte tensione nel centrodestra siciliano. Dopo il risultato delle amministrative, Fratelli d'Italia alza il livello dello scontro con il presidente Renato Schifani. Intanto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè annuncia la propria disponibilità a candidarsi alla guida della Regione. Sullo sfondo le parole del commissario regionale di Forza Italia Nino Minardo, che invita la coalizione a fare i conti con gli scandali e con il malessere degli elettori.

Sempre sul fronte politico ascolteremo anche le dichiarazioni di Ismaele La Vardera, protagonista delle recenti vittorie del campo largo ad Agrigento e Bronte. Il leader di Controcorrente rilancia la propria candidatura alla presidenza della Regione e respinge l'ipotesi di veti nei confronti di altri possibili alleati.

A Mazara del Vallo riflettori puntati sul mondo della pesca. Sempre più motopescherecci, schiacciati dalla crisi del settore, si riconvertono temporaneamente nel trasporto delle gabbie per l'allevamento del tonno destinato alle aziende maltesi. Un fenomeno che racconta le difficoltà di una marineria che in pochi decenni ha visto ridursi drasticamente la propria flotta.

Parleremo anche di sicurezza a Palermo, dove tornano a preoccupare gli attentati ai danni di attività commerciali. Dopo i nuovi episodi incendiari che hanno colpito il ristorante Ulisse nella zona di Vergine Maria, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi annuncia una visita nel capoluogo siciliano per presiedere il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Infine torniamo nel Trapanese con le ultime notizie dai Comuni, dalla sanità e dalla cronaca del territorio, compreso il nuovo concorso bandito dall'Asp di Trapani per l'assunzione di 32 dirigenti medici in diverse specializzazioni.

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