10 Giugno: raid Usa sull'Iran, Israele uccide in Libano, altre sazioni Ue alla Russia
E' il 10 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Nella notte gli Usa hanno lanciato tre ondate di raid sull’Iran. Teheran ha risposto colpendo le basi americane in Giordania e nel Bahrein. Alle 4 del mattino però era già tutto finito • Ieri Israele ha continuato ad attaccare il Libano. A Tiro ha fatto 12 morti • Tajani ha condannato le parole di Ben-Gvir («un Paese di ciabatte»): «Dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore». Ha anche annunciato sanzioni • Bill Gates verrà sentito oggi al Congresso sul caso Epstein. Per preparare la sua testimonianza si è fatto assistere da Jake Greenberg, ex capo dell’inchiesta Epstein della commissione di vigilanza • Tusk e Meloni non sono entusiasti dei vertici a tre per l’Ucraina. Non è escluso che nei prossimi giorni si tenga un vertice a cinque • L’Ue ha approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Tra le restrizioni, lo stop all’importazione di merluzzo • La Crimea è rimasta senza benzina. Il governo della regione occupata l’ha dovuta razionare. Problemi anche a Mosca e a San Pietroburgo • A Belfast, in Irlanda del Nord, sono scoppiate violente rivolte antimigranti dopo che un sudanese ha tentato di decapitare un uomo bianco. Proteste anche a Southampton per la morte di Henry Nowak • Questa sera Roberto Vannacci sarà ospite a Otto e Mezzo (l’effetto Gruber lo consacrerà?) • Tommaso Miele (ex Corte dei Conti) e Vincenzo Virgiglio sono indagati per corruzione per il ponte sullo Stretto. Si sarebbero accordati per ottenere un parere positivo sulla fattibilità dell’opera
• Luis Dassilva è stato assolto «per non aver commesso il fatto». Secondo i giudici non è stato lui ad ammazzare con 29 coltellate Pierina Paganelli. La procura aveva chiesto l’ergastolo • In Egitto è stato arrestato l’ex marito di Nessy Guerra. Ha minacciato il viceconsole italiano a Hurgada: «Datemi i soldi sennò ti faccio sparare alle gambe, finisci su una sedia a rotelle» • A Napoli un ragazzo ha sparato all’unica gamba sana di un disabile di 29 anni, reo di aver messo un like sotto al post della sua fidanzata • Un autotrasportatore ubriaco ha imboccato l’autostrada A26 contromano. Ha seminato il panico ma non ha provocato incidenti • Belén Rodríguez è indagata per omissione di soccorso. Avrebbe causato due incidenti nel giro di due chilometri senza fermarsi • Oggi a Barcellona il Papa inaugura e benedice la Sagrada Familia (e si è venuto a sapere che a Madrid ha incontrato il rapper Bad Bunny) • Unicredit sale al 37,68 per cento di Commerzbank (potenzialmente è al 54,09 per cento) • Nel 2024 gli spagnoli hanno investito in Italia 17,3 miliardi (+2,3 per cento rispetto all’anno precedente) • Una cordata di imprenditori anonimi avrebbe avanzato un’offerta da cinque milioni di euro per acquistare e riaprire il centro sociale Leoncavallo di Milano • Stellantis ha richiamato oltre 1,3 milioni di Jeep Wrangler e Gladiator perché un difetto rischia di farle incendiare • I 205 mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici riceveranno un aumento medio di 162 euro. L’accordo è stato firmato • Salvini ha firmato il decreto autovelox con le procedure per l’omologazione • Lo sciopero dei treni previsto per domani è stato sospeso • Ai Mondiali Usa anche alcuni qualificati non sono ammessi. L’Ice ha espulso un arbitro somalo, membri delle delegazioni irachene e iraniane. Controlli con cani antidroga anche per Cannavaro • Re Carlo III ha indetto per domenica una giornata di festa nazionale in occasione della partita d’esordio della Scozia ai Mondiali. Si gioca alle 2 di notte • Oggi Andrea Bocelli aprirà il Fifa countdown concert a Città del Messico • Luca Parmitano sarà uno dei quattro astronauti della missione Artemis III • In Cina è entrato in funzione il primo data center sottomarino al mondo. È alimentato a energia eolica e si raffredda naturalmente con l’acqua di mare • Sulla spiaggia di Punta Molentis, in Sardegna, niente ombrellone per chi ha più di 10 anni e meno di 65. Il sindaco non vuole deturpare il paesaggio • La Coldiretti chiede di sterminare i cinghiali.Lo scopo è difendere gli allevamenti di maiali e così salvare il prosciutto di Parma e il San Daniele dalla peste suina • In Sud Sudan, per non morire di fame, i bambini mangiano foglie e ninfee raccolte nelle paludi • Dodici professori di Procida sono stati costretti a noleggiare un gommone per non arrivare tardi a scuola a Ischia • Prima grana per Decaro. La sua assessora Graziamaria Starace è indagata per concussione. Minacciava la revoca del lido all’ex marito che non le pagava gli alimenti • Dopo un confronto con i magistrati, la Caddell restituirà tutti i soldi agli operai indiani che lavoravano al Consolato americano di Milano • Per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera è stato fermato anche Isaias Gonzalo Linares Melendes mentre rientrava in Italia. Era scappato in Francia e poi in Spagna • Un consulente finanziario che prometteva ai suoi clienti interessi al 5 per cento ha causato loro perdite per 5,8 milioni. Radiato, ha patteggiato una condanna a un anno e 10 mesi • È stato dimesso l’ultrà della Juve colpito in testa prima del derby. Sta bene ma ha perso un po’ la memoria • Serena Williams, 44 anni, è tornata. Ieri al Queen’s, insieme a Victoria Mboko, 19 anni, ha battuto la coppia Martinez-Routliffe 7-6, 6-2 • Il cantautore britannico Talay Riley è morto accoltellato a Londra. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio. Aveva 35 anni • È morto, a pochi giorni dalla chiusura della sua storica libreria, l’editore Ulrico Hoepli. Aveva 91 anni
Titoli Corriere della sera: Ponte, scontro sullo Stretto la Repubblica: Il Ponte della corruzione La Stampa: Corruzione, bufera sul ponte Il Sole 24 Ore: Banche, il risiko accende i titoli in Borsa / UniCredit vola al 54% di Commerzbank Il Messaggero: «Tre proposte per rendere Roma competitiva» Il Giornale: Conte ci minaccia ma non spiega Avvenire: Guerre da record Qn: L’uomo della Luna Il Fatto: Corruzione sotto il Ponte: / indagati «amici del governo» Leggo: Libano e Iran, tensione alle stelle Libero: Prova di nuova Lega La Verità: La vita di un delinquente vale / 4 volte quella di una vittima Il Mattino: L’Iran abbatte elicottero Usa il manifesto: Acqua passata il Quotidiano del Sud: La variabile Vannacci / nella corsa del governo Domani: Scandalo sul Ponte, Lega nei guai Indagato anche l’uomo di Salvini
La chiesa di San Michele, a Erice Casa Santa, era piena ieri per l'ultimo saluto a Salvatore Consolatevi, il meccanico trapanese di 53 anni morto dopo il drammatico incidente avvenuto nella sua officina di Xitta. Una comunità intera si...
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