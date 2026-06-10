Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
10/06/2026 18:02:00

Paolo Morana eletto nuovo Direttore del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/1781106560-0-paolo-morana-eletto-nuovo-direttore-del-conservatorio-a-scontrino-di-trapani.jpg

Il Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani inaugura un nuovo capitolo della sua storia affidando la Direzione al professor Paolo Morana per il triennio 2026-2029. La scelta del corpo docente premia l’alto profilo accademico di una figura specchiata e centrale per l'Istituto: titolare della cattedra di sassofono dal 1993, il Maestro Morana unisce all'alto magistero una profonda conoscenza della complessa architettura gestionale e artistica dell'Ente, all'interno del quale ha già ricoperto, per un lungo e proficuo corso, i ruoli di vicedirettore e di consigliere accademico.


L'elezione di Paolo Morana segna un passaggio di testimone di alto profilo istituzionale. Il neoeletto Direttore succede alla prof.ssa Elisa Cordova, che lascia la guida dell'Istituto dopo sei anni di intensa e illuminata direzione, periodo durante il quale lo “Scontrino” ha ridefinito i propri orizzonti culturali e consolidato una fisionomia di assoluto rilievo nel panorama formativo e artistico nazionale.
 

«Lascio la Direzione del Conservatorio dopo sei anni di intenso e appassionato lavoro», dichiara la Direttrice uscente, prof.ssa Elisa Cordova. «Al professor Morana, stimato collega con cui ho condiviso tappe fondamentali di questo percorso, vanno i miei più affettuosi auguri per un mandato ricco di successi».
L’incarico del nuovo Direttore si radica in un legame d'elezione con il patrimonio culturale del territorio. Morana ha sovrinteso ad ambiti di rilievo strategico per l'Istituzione in qualità di coordinatore delle attività di orientamento e, nel ruolo di coordinatore dell’Ufficio di produzione, ha guidato la progettazione di eventi di caratura scientifico-artistica con l’obiettivo di coniugare la ricerca accademica interna con una densa e raffinata offerta concertistica aperta alla cittadinanza.
 

«Assumo questo incarico con grande emozione e un profondo senso di responsabilità», sottolinea il neoeletto Direttore. «Il mio impegno sarà orientato alla crescita del nostro Conservatorio; lavoreremo a beneficio di una formazione musicale completa e consapevole, in un dialogo sempre vivo con il territorio». 
La sua azione programmatica punterà a potenziare le storiche sinergie istituzionali e le fitte collaborazioni con il tessuto accademico e culturale, in favore di una visione integrata e diffusa dei saperi musicali.
 

Insieme al Direttore è stato eletto anche il nuovo Consiglio Accademico composto dai docenti: Claudio Astronio, Nunzia Carrozza, Simone Veccia, Antonina Gallo, Leonardo Pianelli, Luigi Grassadonia, Antonino Peri, Daniela Mannone.
Con questa nomina, l'Istituto riafferma la propria autorevolezza nel comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e proietta la propria prestigiosa eredità verso nuove e stimolanti sfide contemporanee.
 









Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 09/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780925638-0-casa-di-cura-sant-anna-visite-chirurgiche-gratuite-con-uno-specialista-internazionale.jpg

Casa di Cura Sant'Anna: visite chirurgiche gratuite con uno...

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...