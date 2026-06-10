Paolo Morana eletto nuovo Direttore del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani

10/06/2026 18:02:00

Il Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani inaugura un nuovo capitolo della sua storia affidando la Direzione al professor Paolo Morana per il triennio 2026-2029. La scelta del corpo docente premia l’alto profilo accademico di una figura specchiata e centrale per l'Istituto: titolare della cattedra di sassofono dal 1993, il Maestro Morana unisce all'alto magistero una profonda conoscenza della complessa architettura gestionale e artistica dell'Ente, all'interno del quale ha già ricoperto, per un lungo e proficuo corso, i ruoli di vicedirettore e di consigliere accademico.



L'elezione di Paolo Morana segna un passaggio di testimone di alto profilo istituzionale. Il neoeletto Direttore succede alla prof.ssa Elisa Cordova, che lascia la guida dell'Istituto dopo sei anni di intensa e illuminata direzione, periodo durante il quale lo “Scontrino” ha ridefinito i propri orizzonti culturali e consolidato una fisionomia di assoluto rilievo nel panorama formativo e artistico nazionale.



«Lascio la Direzione del Conservatorio dopo sei anni di intenso e appassionato lavoro», dichiara la Direttrice uscente, prof.ssa Elisa Cordova. «Al professor Morana, stimato collega con cui ho condiviso tappe fondamentali di questo percorso, vanno i miei più affettuosi auguri per un mandato ricco di successi».

L’incarico del nuovo Direttore si radica in un legame d'elezione con il patrimonio culturale del territorio. Morana ha sovrinteso ad ambiti di rilievo strategico per l'Istituzione in qualità di coordinatore delle attività di orientamento e, nel ruolo di coordinatore dell’Ufficio di produzione, ha guidato la progettazione di eventi di caratura scientifico-artistica con l’obiettivo di coniugare la ricerca accademica interna con una densa e raffinata offerta concertistica aperta alla cittadinanza.



«Assumo questo incarico con grande emozione e un profondo senso di responsabilità», sottolinea il neoeletto Direttore. «Il mio impegno sarà orientato alla crescita del nostro Conservatorio; lavoreremo a beneficio di una formazione musicale completa e consapevole, in un dialogo sempre vivo con il territorio».

La sua azione programmatica punterà a potenziare le storiche sinergie istituzionali e le fitte collaborazioni con il tessuto accademico e culturale, in favore di una visione integrata e diffusa dei saperi musicali.



Insieme al Direttore è stato eletto anche il nuovo Consiglio Accademico composto dai docenti: Claudio Astronio, Nunzia Carrozza, Simone Veccia, Antonina Gallo, Leonardo Pianelli, Luigi Grassadonia, Antonino Peri, Daniela Mannone.

Con questa nomina, l'Istituto riafferma la propria autorevolezza nel comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e proietta la propria prestigiosa eredità verso nuove e stimolanti sfide contemporanee.





