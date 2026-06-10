Trapani, Valerio Valenti attacca: "Chi controlla il suolo pubblico in centro?"

10/06/2026 13:17:00

Non è soltanto una polemica sul decoro urbano. Dietro le fotografie pubblicate sui social da Valerio Valenti e le domande rivolte all'amministrazione comunale, c'è una questione che a Trapani si trascina da decenni: la difficile convivenza tra tutela del patrimonio storico, attività economiche, occupazione del suolo pubblico e capacità dell'ente di far rispettare le regole.

"Chissà che ne penserebbe Giovanni Biagio Amico, illustrissimo architetto del Senato di Trapani fin dal 1730 ed insigne cittadino, vedendo "a Rà Nova" e via Torrearsa in queste condizioni", scrive Valenti in un post che nelle ultime ore ha alimentato il dibattito cittadino.

Le sue parole non passano inosservate. Trapanese, già prefetto di importanti città italiane, già capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e oggi consigliere di Stato, Valenti è considerato una delle figure amministrative più autorevoli espresse dal territorio. Da mesi, inoltre, il suo nome circola con crescente insistenza tra i possibili candidati alla guida del Comune di Trapani, circostanza che conferisce alle sue prese di posizione un inevitabile peso politico.