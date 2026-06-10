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Cittadinanza
10/06/2026 09:12:00

Marsala senz'acqua. Ci vorrà ancora qualche giorno per tornare alla normalità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/1781075790-0-marsala-senz-acqua-ci-vorra-ancora-qualche-giorno-per-tornare-alla-normalita.jpg

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 Marsala resta alle prese con l’emergenza idrica. La città è praticamente senza acqua da dieci giorni e, nonostante la riparazione del guasto alla condotta principale sia stata completata, per il ritorno alla normalità servirà ancora tempo, 4-5 giorni.

 

L’emergenza è stata causata da due rotture lungo la condotta idrica principale. Due guasti che hanno compromesso l’erogazione in gran parte del territorio comunale, provocando disagi pesanti per famiglie, attività commerciali, bar, ristoranti e strutture ricettive.

 

La riparazione è stata completata

Ieri mattina è stata completata la riparazione della condotta idrica principale che serve la zona di contrada Casabianca, lungo la strada denominata “Principino”.

È una notizia attesa da giorni, ma non significa che l’acqua tornerà subito in tutte le case. Secondo quanto comunicato dalla sindaca Patti, saranno necessari ancora 4 o 5 giorni perché il sistema torni pienamente a regime e la pressione nelle condotte si stabilizzi.

In altre parole, l’emergenza non è ancora finita. Solo questo pomeriggio riprenderà gradualmente l'erogazione dell'acqua.

 

Autobotti in giro per la città

Nel frattempo continua il via vai delle autobotti. In molte zone della città cittadini e attività sono costretti a fare affidamento sui rifornimenti alternativi per andare avanti.

Per cercare di alleggerire il disagio, il Comune ha predisposto 11 autobotti destinate alle aree maggiormente colpite. Le richieste vengono smistate dagli operatori comunali all’autobotte più vicina alla zona di residenza dell’utente.

È una misura necessaria, ma che racconta anche la gravità della situazione: una città di quasi ottantamila abitanti che, in pieno inizio estate, deve continuare a organizzarsi con rifornimenti d’emergenza.

 

Come richiedere l’autobotte

Per richiedere l’intervento occorre comunicare agli uffici comunali i propri dati personali e il numero di sbocco riportato in bolletta.

La richiesta può essere inoltrata tramite l’app Municipium, disponibile su Apple Store e Google Play, oppure compilando il modulo sul sito del Comune di Marsala.

È possibile anche inviare una mail all’indirizzo richiestaautobotte@comune.marsala.tp.it o contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0923 993371.

Chi ha difficoltà con i canali digitali può recarsi di persona negli uffici decentrati: Anagrafe di contrada Paolini, Anagrafe di contrada Strasatti in via Nazionale 796, e Biblioteca comunale di Terrenove, in contrada Berbarello 413.

 

Disagi e proteste

I disagi, però, restano. Da giorni arrivano segnalazioni da varie zone della città. Il centro storico è stato tra i più colpiti, con abitazioni e attività rimaste a secco, ristoranti costretti a limitare il servizio e cittadini che hanno dovuto ricorrere a rifornimenti privati.

La rabbia cresce perché l’emergenza arriva dopo anni di guasti, rotture e riparazioni provvisorie. La rete idrica marsalese continua a mostrare tutta la sua fragilità, e ogni nuova rottura rischia di trasformarsi in una crisi lunga giorni.

 









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