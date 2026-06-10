Marsala. Inciviltà, rifiuti e degrado in via Angileri

10/06/2026 11:10:00

Rifiuti abbandonati, sacchetti lasciati sul marciapiede e sporcizia lungo la strada. Arriva da via Antonino Angileri, nel centro storico di Marsala, la segnalazione di un cittadino che denuncia una situazione di degrado ormai evidente.

Cartacce, residui di cibo, sacchetti e altri rifiuti sparsi lungo la stradina e accanto alle abitazioni. Una scena che stona con il decoro del centro storico e che ripropone ancora una volta il tema dell’inciviltà di chi continua ad abbandonare i rifiuti per strada.

Non si tratta solo di un problema di pulizia urbana. In zone abitate e frequentate, soprattutto nel cuore della città, episodi del genere creano disagi ai residenti, peggiorano l’immagine del quartiere e alimentano una sensazione di abbandono.

La segnalazione è anche un appello al rispetto degli spazi comuni. Perché la raccolta dei rifiuti può funzionare solo se, accanto ai controlli e agli interventi di pulizia, c’è anche la responsabilità dei cittadini.



