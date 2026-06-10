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Sport

» CALCIO A 5
10/06/2026 10:17:00

Impresa storica della Lilibeo Futsal: conquista la Coppa Trinacria ed è Campione Regionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/1781080403-0-impresa-storica-della-lilibeo-futsal-conquista-la-coppa-trinacria-ed-e-campione-regionale.jpg

La Lilibeo Futsal entra di diritto nella storia del calcio a 5 marsalese. Sabato 30 maggio, sul parquet neutro del Palasport di San Cataldo (CL), la formazione azzurra ha conquistato la prestigiosa Coppa Trinacria Serie D, superando al termine di una finale ad altissima intensità emotiva i catanesi dell'Union 25 Catania e laureandosi ufficialmente Campione Regionale. Il successo è arrivato al termine della lotteria dei calci di rigore dopo che i 60 minuti regolamentari e i successivi tempi supplementari si erano chiusi sul punteggio di 2-2. Dal dischetto è emersa tutta la freddezza e il carattere dei marsalesi, che si sono imposti complessivamente per 6-5. Decisivi l'intervento del portiere Andrea Michele Centonze, autore di una parata fondamentale, e il successivo palo colpito dagli etnei sul quinto penalty, che ha fatto esplodere la festa azzurra.

Un traguardo dal valore straordinario se si considera la vigilia complessa vissuta dalla squadra, presentatasi all'appuntamento in piena emergenza organico a causa di squalifiche e indisponibilità pesanti, tra cui quella dello stesso mister Centonze, costretto a seguire i suoi ragazzi dagli spalti poiché squalificato. Nonostante le oggettive difficoltà strategiche, la squadra ha sfoderato una prestazione di incredibile maturità tattica, gestendo ampi tratti del match attraverso l’uso sapiente del "quinto di movimento" e concedendo pochissimo alle ripartenze avversarie.

Questo storico trionfo impreziosisce una bacheca stagionale già straordinaria: la Lilibeo Futsal aveva infatti già sollevato la Coppa Trinacria a livello provinciale e centrato aritmeticamente l'ambita promozione nel campionato regionale di Serie C2. Con questa vittoria, la società si attesta come la prima realtà nella storia del futsal di Marsala a conquistare il massimo titolo della Coppa Regionale.

"Vogliamo ringraziare di cuore tutti i nostri dirigenti, i giocatori per il monumentale attaccamento alla maglia, i tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro calore e, in modo assolutamente speciale, tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto in questa stagione. Il loro contributo economico e la loro fiducia sono stati la linfa vitale che ci ha permesso di conquistare questi traguardi storici. Il debutto nel campionato regionale di Serie C2 rappresenterà una vetrina importante ed entusiasmante: ci auguriamo con tutto il cuore che questo prezioso sostegno possa rinnovarsi e rafforzarsi anche per la nuova stagione sportiva, per continuare a portare in alto insieme il nome di Marsala".

 









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