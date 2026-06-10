Atletica: la Polisportiva Marsala DOC impegnata su vari fronti di gara

10/06/2026 13:30:00

La Mezzamaratona Partanna-Selinunte è stata solo l’ultima delle tante gare in cui gli atleti della Polisportiva Marsala Doc sono stati impegnati. E anche in questo caso, si sono battuti molto bene. Basti dire che nella “mezza” belicina il giovane Michele Galfano, con il tempo di 1 ora, 17 minuti e 32 secondi, è stato secondo assoluto e primo nella sua categoria d’età (under 35). A seguire, tra i biancazzurri, hanno tagliato il traguardo anche Andrea Linzitto (con un ottimo 1:25:28), Fabio Sammartano (1:29:55), Ezio Monistero (1:33:17), Thierry Maximilien Morgana (1:33:26), Michele D’Errico, che seppur reduce dalle fatiche della vittoriosa “50 km di Pantelleria” (4 ore e 49 minuti) ha concluso in 1:35:31, classificandosi al primo posto nella SM70. E poi ancora Francesco Croce (1:37:51), terzo nella SM60, Matilde Rallo (quarta nella SF55), Gianpaolo Graffeo, Antonino Giacalone, Antonio Tumbarello, Sergio Fina, Gaspare Giasone, Rosario Amato, Maurizio Bilello, Vito Messina, Leonardo Curatolo, Lara Saladino, Agostino Impiccichè, Salvatore Panico e

Salvatore Bevilacqua.

Nell’ambito della stessa gara, si è svolta anche la tradizionale prova del Grand Prix provinciale Fidal (6,9 km), alla quale, tra i marsalesi, hanno partecipato in quattro: Antonio Valenti, primo nella SM45 con 25’ e 23’’, Giuseppe Genna, Roberto Pisciotta e il presidente Filippo Struppa. Pochi giorni prima, a Paceco, si era scolta un’altra prova del Grand Prix provinciale Fidal di corsa su strada (8 km). E anche in questo caso Michele Galfano è stato secondo assoluto e primo nella categoria SM (tempo 28’ e 25’’). Ottima anche la prova di una delle ultime new entry: Gianluca Gimondo, con un passato di atleta di alto livello, sesto con 29’ e 45’’ e secondo nella SM50. Belle prove hanno fornito anche Antonio Valenti (1° nella SM45), Andrea Linzitto, Antonino Tuzzolino, Dario Stracquadanio, Thierry Maximilien Morgana, Gianpaolo Graffeo (3° nella SM60), Francesco Croce. Ed inoltre, Mimmo Ottoveggio, Fabio Caltagirone, Agostino

Impiccichè, Vincenzo Panico, Rosario Amato, Salvatore Bevilacqua, Giuseppe Tumminelli, Salvatore Panico, Roberto Pisciotta e Antonino Parisi.

Alla “Mezzamaratona della Memoria”, da Capaci a via D’Amelio, hanno invece partecipato Thierry M. Morgana, Dario Stracquadanio e Vincenzo Maggio. E alla relativa 10 km Giuseppe Oliveri e Giuseppe Tumminelli. Infine, a dare un tocco di internazionalità sono stati Giuseppe Mezzapelle, Vincenzo D’Accurso e Vincenzo Frazzitta partecipando alla Maratona di Stoccolma.





