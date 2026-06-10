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Elezioni

» Amministrative 2026
10/06/2026 13:18:00

Marsala, proclamati gli eletti al Consiglio comunale

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Si è svolta questa mattina, nella sala delle adunanze di Palazzo VII Aprile, la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti alle amministrative del 24 e 25 maggio. Si chiude così, anche dal punto di vista formale, una lunga e complessa tornata elettorale che ha portato all'elezione della sindaca Andreana Patti.

 

La proclamazione arriva al termine di un intenso lavoro della Commissione elettorale centrale, affiancata dai rappresentanti di lista. Per diversi giorni sono state esaminate schede, verbali e preferenze, in un'attività particolarmente impegnativa a causa dell'elevato numero di liste e candidati in competizione.

 

Dopo una breve introduzione, la Commissione ha proceduto alla proclamazione uno per uno dei consiglieri eletti, ufficializzando la composizione del nuovo Consiglio comunale.

 

Tra i protagonisti della nuova Aula c'è Gaspare Di Girolamo, dell'Udc, che con 1.866 preferenze è risultato il candidato più votato in assoluto di queste elezioni. Presenti anche volti noti della politica marsalese, come il presidente uscente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, riconfermato tra i banchi dell'opposizione, e l'ex sindaco Massimo Grillo, che entra in Consiglio grazie al seggio spettante al candidato sindaco non eletto. Poche donne, pochi volti nuovi. 

 

Con la proclamazione degli eletti si conclude definitivamente la fase elettorale e si apre quella istituzionale. Nelle prossime settimane sarà convocata la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, durante la quale si procederà all'elezione del presidente dell'assemblea e all'insediamento ufficiale dell'organo consiliare.

 

Questo l’elenco suddiviso per lista di appartenenza:

 
 

SÌ MUOVE LA CITTÀ

Giovanni Maniscalco, Gioacchino Gesone, Marco Bonfratello, Agata Federica Meo, Angela Maria Caradonna

CON\PATTI

Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Daniele Bertolino

PARTITO DEMOCRATICO

Linda Licari, Mario Rodriquez, Pietro Cavasino

PROGETTIAMO MARSALA

Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone

MARSALA CIVICA - SUD CHIAMA NORD

Michele Gandolfo, Gaspare Passalacqua

LIBERI

Gianpaolo Abrignani, Flavia Sammartano

UDC

Gaspare Di Girolamo, Giuseppe Ferrantelli

FRATELLI D’ITALIA

Francesco Carini e Lele Pugliese

FORZA ITALIA

Enzo Sturiano

LEGA

Duilio Piccione 

 
 

Come da normativa in materia, entro 15 giorni da oggi, il Consiglio comunale terrà la prima seduta a Palazzo VII Aprile.









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