Agricoltura, 11,3 milioni per incentivare la diversificazione delle attività: pubblicata le graduatoria 

10/06/2026 16:04:00

È stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando che metteva a disposizione fondi per 11,3 milioni di euro per il sostegno agli interventi volti alla creazione e alla valorizzazione di agriturismi, agricoltura sociale, attività educative e didattiche. Le istanze finanziate sono 59 sulle 139 ritenute ammissibili.





Il sostegno, relativo all’Intervento “SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole - regime de minimis” del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Siciliana al Piano strategico PAC 2023- 2027, è concesso per investimenti destinati alla creazione di una nuova azienda agrituristica o all’ampliamento di un'attività esistente.





«Diversificare le attività - dice l'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino - vuol dire creare valore aggiunto e favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Diamo un sostegno concreto agli imprenditori che si mettono in gioco».





La graduatoria è disponibile al seguente indirizzo



