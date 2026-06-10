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Economia

» Agroalimentare
10/06/2026 16:04:00

Agricoltura, 11,3 milioni per incentivare la diversificazione delle attività: pubblicata le graduatoria 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-06-2026/agricoltura-11-3-milioni-per-incentivare-la-diversificazione-delle-attivita-pubblicata-le-graduatoria-450.jpg

È stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando che metteva a disposizione fondi per 11,3 milioni di euro per il sostegno agli interventi volti alla creazione e alla valorizzazione di agriturismi, agricoltura sociale, attività educative e didattiche. Le istanze finanziate sono 59 sulle 139 ritenute ammissibili. 


 

Il sostegno, relativo all’Intervento “SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole - regime de minimis” del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Siciliana al Piano strategico PAC 2023- 2027, è concesso  per investimenti destinati alla creazione di una nuova azienda agrituristica o all’ampliamento di un'attività esistente.


 

«Diversificare le attività - dice l'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino - vuol dire creare valore aggiunto e favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Diamo un sostegno concreto agli imprenditori che si mettono in gioco».


 

La graduatoria è disponibile al seguente indirizzo









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