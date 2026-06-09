San Vito Lo Capo, torna Fitness on the Beach: sport sul mare fino a settembre

09/06/2026 09:51:00

Dal 1° giugno al 30 settembre 2026 il lungomare di San Vito Lo Capo torna a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto con una nuova edizione di Fitness on the Beach, la manifestazione dedicata allo sport, al movimento e al benessere.

L’iniziativa è organizzata dall’Accademia Sport Trapani con il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo e accompagnerà residenti e turisti durante tutta la stagione estiva. L’obiettivo è offrire la possibilità di continuare ad allenarsi anche durante le vacanze, sfruttando uno degli scenari più suggestivi della costa trapanese.

L’area attrezzata si trova sul lungomare di San Vito Lo Capo, in corrispondenza dell’ingresso numero 13, a pochi passi dalla spiaggia e dal mare. Le attività sono pensate sia per chi pratica sport abitualmente sia per chi desidera avvicinarsi a nuove discipline in un contesto informale e ricreativo.

Il programma prevede lezioni di Antigravity Yoga, Pilates, Functional Training, Spinning, Group Cycling e Bungee Dance. Le sessioni saranno distribuite durante la settimana e affidate agli istruttori dell’Accademia Sport Trapani.

Accanto alle attività di gruppo sarà disponibile anche una sala pesi allestita direttamente sul lungomare, aperta tutti i giorni dalle 6:00 alle 21:00. Gli sportivi potranno quindi scegliere di allenarsi fin dalle prime ore del mattino, quando la spiaggia è ancora tranquilla, oppure nel tardo pomeriggio, approfittando delle temperature più gradevoli.

Il Pilates e le attività dedicate alla postura potranno prevedere l’utilizzo di piccoli attrezzi, fit-ball e tavolette propriocettive. Lo spinning e il group cycling saranno invece rivolti agli appassionati della bicicletta, mentre il functional training proporrà esercizi dinamici destinati a coinvolgere diversi gruppi muscolari.

Fitness on the Beach non è soltanto un programma di allenamento. La manifestazione punta infatti a creare un momento di socialità e aggregazione, permettendo a turisti e residenti di praticare attività fisica all’aperto e di vivere la spiaggia anche al di fuori delle tradizionali ore dedicate alla balneazione.

Per conoscere il calendario settimanale, verificare gli orari delle singole lezioni e prenotare l’utilizzo delle attrezzature è possibile contattare l’organizzazione tramite WhatsApp al numero 338 7416936. Poiché il programma potrebbe subire variazioni durante la stagione, è consigliabile chiedere conferma prima di recarsi nell’area fitness.

Chi vuole trascorrere alcuni giorni nella località può consultare le proposte di B&B a San Vito Lo Capo. Per chi raggiunge il paese in automobile è disponibile anche una guida con informazioni su dove parcheggiare a San Vito Lo Capo, utile soprattutto nei mesi di maggiore affluenza.



