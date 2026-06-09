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Sport
09/06/2026 10:52:00

Nuoto: successo dei trapanesi della Pol. Mimmo Ferlito al Memorial Laganà di Messina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/1780995319-0-nuoto-successo-dei-trapanesi-della-pol-mimmo-ferlito-al-memorial-lagana-di-messina.jpg

Emergono a Messina cinque nuotatori della polisportiva Mimmo Ferrito sezione Trapani. Il quintetto, guidato dal tecnico Nicola Catalano, ha preso parte, nei giorni scorsi, al XX  Trofeo Piskeo memorial Mirko Laganà. Nel dettaglio a salire sul podio sono stati  Aurora Bongiorno, categoria ragazzi,  che conquista due ori , uno nella gara del 50 metri stile libero e l' altro nei 200 metri misti,  Daniel Crapanzano, categoria esordienti A, che porta a casa l' oro nei 200 metri rana  e l'argento nei 100 metri rana, Dario Micciche', categoria juniores,  si  piazza al secondo posto  nei  50, 100 e  200 metri rana,  Edwige Gavini, categoria juniores,  che si impossessa di un bronzo nei 100 metri dorso, e  Andrea Crapanzano, categoria ragazzi, che strappa un terzo posto nei 200 metri dorso. Alla performance sportiva, hanno preso  parte circa 1250 nuotatori provenienti da tutta l'isola ed anche da oltre lo stretto . Bongiorno e Micciche'  hanno anche partecipato alla competitiva gara Australiana.









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