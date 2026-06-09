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Sport
09/06/2026 13:00:00

Mountain Bike: edizione prestigiosa la 12° Gran Fondo di Santa Ninfa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/mountain-bike-edizione-prestigiosa-la-12-gran-fondo-di-santa-ninfa-450.jpg

Avrà una valenza speciale la 12esima edizione della RWE Granfondo di Santa Ninfa, il gioiello organizzativodella Finestrelle Bikers in programma il prossimo 14 giugno. La gara infatti, oltre a far parte del 3° Coast Challenge, è considerata fra quelle propedeutiche per il Campionato del Mondo Master che si svolgerà a San Martino di Castrozza nel secondo weekend di settembre. Una valenza prestigiosa per la manifestazione trapanese, considerata tra le più importanti in una regione dove il calendario delle classiche delle ruote grasse è fra i più ricchi del panorama italiano. Il  percorso di gara è sicuramente selettivo, considerando i suoi 44 km per un dislivello di 1.343 metri con la parte di sterrato che ammonta al suo 27%. In alternativa è disponibile il tracciato corto di 20 km per 500metri, con gli iscritti che partiranno in coda al percorso lungo. Il tracciato principale va a toccare anche Villaggio Madonna delle Grazie e Gibellina Vecchia, accarezzando anche il Cretto di Burri che copre i resti del vecchio borgo distrutto dal terremoto. La prova è aperta anche alle E-bike facendo parte della Coppa Sicilia sia per MTB che riservata alle bici a pedalata assistita. Il via verrà dato alle ore 9:30 da Via Pio La Torre, di fronte Piazza Fleming mentre la consegna di pettorali e pacchi gara sarà al sabato presso la sede dell’Asd Finestrelle Bikers. Le iscrizioni stanno procedendo a gonfie vele, al costo fisso di 10 euro per le categorie agonistiche mentre per quelle amatoriali il prezzo è di 35 euro fino al 7 giugno, poi sono previsti aumenti. La prova, vinta lo scorso anno da Emanuele Spica e Chiara Vitello, assegnerà i titoli regionali per il CSI e si svolgerà con il patrocinio del Comune di Santa Ninfa e del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Per informazioni: Asd Finestrelle Bikers, https://www.finestrellebikers.it/granfondomtb-2026/









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