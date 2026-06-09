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Sport
09/06/2026 19:33:00

Castelvetrano: Giorgia Firenze è campionessa italiana di danza sportiva

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/1781026756-0-castelvetrano-giorgia-firenze-e-campionessa-italiana-di-danza-sportiva.jpg

 La giovane atleta castelvetranese Giorgia Firenze, portacolori della scuola di danza Antonel Dance, ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana 2026 ai Campionati Italiani di Danza Sportiva, disputati il 5 giugno, coronando una stagione agonistica di altissimo livello.

 

Un percorso da protagonista

Il trionfo nazionale rappresenta il punto più alto di un cammino costruito con costanza, impegno e risultati. Già nel mese di maggio, infatti, Giorgia Firenze aveva dimostrato il proprio valore aggiudicandosi il titolo di Campionessa Regionale, confermandosi tra le atlete più promettenti del panorama siciliano.

Un successo che non è rimasto isolato. A poche settimane dalla vittoria regionale, l’atleta è riuscita a confermarsi anche sul palcoscenico più prestigioso, superando la concorrenza proveniente da tutta Italia e conquistando la medaglia d’oro che vale il titolo nazionale.

 

Talento, sacrificio e preparazione

Dietro il prestigioso risultato c’è un intenso lavoro quotidiano fatto di allenamenti, disciplina e sacrifici. Giorgia ha saputo affrontare ogni gara con determinazione e concentrazione, qualità che le hanno permesso di raggiungere il gradino più alto del podio e di regalare una grande soddisfazione alla propria città.

Il titolo italiano è anche il riconoscimento del lavoro svolto dalla scuola Antonel Dance, da anni punto di riferimento per la formazione di giovani ballerini e ballerine. Lo staff tecnico ha accompagnato l’atleta in ogni fase della preparazione, curando gli aspetti tecnici, atletici e coreografici che si sono rivelati decisivi nella competizione nazionale.

 

Un orgoglio per Castelvetrano

La vittoria di Giorgia Firenze rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità castelvetranese, che vede ancora una volta una propria atleta emergere in una disciplina sempre più competitiva e seguita.

Il successo ottenuto ai Campionati Italiani conferma inoltre la vitalità del movimento sportivo locale e la qualità delle realtà associative che operano sul territorio, capaci di formare giovani talenti e accompagnarli verso risultati di livello nazionale.

Per Giorgia Firenze si tratta di un traguardo prestigioso che premia anni di dedizione e passione, ma che potrebbe rappresentare soltanto una tappa di un percorso ancora ricco di soddisfazioni. Intanto, Castelvetrano festeggia la sua nuova campionessa italiana, simbolo di impegno, talento e determinazione.









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