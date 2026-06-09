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Sport
09/06/2026 16:00:00

Angelo Rallo della Asd Leoni conquista un podio da applausi al 2° XCO Longuro di Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/angelo-rallo-della-asd-leoni-conquista-un-podio-da-applausi-al-2-xco-longuro-di-alcamo-450.jpg

Una giornata di grande sport, adrenalina e fatica quella vissuta lo scorso 2 giugno sui polverosi e selettivi sentieri del Monte Bonifato. Sotto il patrocinio del Comune di Alcamo si è infatti corso il 2° XCO Longuro, un appuntamento che ha richiamato il meglio della mountain bike siciliana. Tra le sfide più accese e spettacolari della giornata, spicca indubbiamente quella della categoria Master 2 (M2), che ha visto protagonista un immenso Angelo Rallo. Il biker dell'ASD Leoni ha firmato una prestazione a dir poco maiuscola, conquistando un prestigioso 3° posto assoluto di categoria. Che la Master 2 sia ormai una delle griglie più competitive e ad altissimo livello dell'intero panorama cross-country regionale non è una novità, e la gara di Alcamo ne è stata la conferma definitiva, ritmi forsennati fin dal primo metro e nessuna concessione all'errore.
Rallo ha interpretato la gara con intelligenza tattica e immenso cuore, stringendo i denti nei tratti di salita più duri e pennellando le discese tecniche della Funtanazza. Una condotta di gara solida che gli ha permesso di tagliare il traguardo a braccia alzate per un podio meritatissimo.
I momenti della premiazione, mostrano tutta la soddisfazione dell'atleta sul terzo gradino del podio, circondato dagli applausi del pubblico e degli avversari. Per l'ASD LEONI arriva un altro risultato di spessore che conferma la qualità del team e lo stato di grazia del suo atleta. Questo terzo posto in una delle categorie più "calde" del circuito non è solo una medaglia da mettere in bacheca, ma il trampolino di lancio ideale per i prossimi impegni stagionali.









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