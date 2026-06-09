Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
09/06/2026 18:00:00

ExpoAID 2026, Borgo Blu tra le eccellenze italiane dell’inclusione sociale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/1781020147-0-expoaid-2026-borgo-blu-tra-le-eccellenze-italiane-dell-inclusione-sociale.jpg

Articoli Correlati:

A testimonianza del valore del percorso intrapreso dalla cooperativa mazarese, è stato proprio il Ministero, attraverso lo staff del ministro, a invitare Borgo Blu a partecipare all’importante appuntamento nazionale. Un riconoscimento prestigioso che premia l’impegno quotidiano e i risultati raggiunti nel campo dell’inclusione sociale.

 

A ExpoAID 2026, Borgo Blu presenterà due progetti ormai pronti a entrare pienamente nella fase operativa: il biscottificio artigianale e la produzione di passata di pomodoro. Due iniziative nate con l’obiettivo di creare concrete opportunità lavorative per ragazzi con disabilità e persone in condizioni di fragilità, trasformando il lavoro in uno strumento di crescita personale, autonomia e integrazione.

 

Quella di Borgo Blu è una storia costruita giorno dopo giorno, fatta di impegno, visione e attenzione alle persone. Nel tempo, la cooperativa è diventata un punto di riferimento non solo per Mazara del Vallo, ma per l’intero territorio, grazie a progetti capaci di coniugare solidarietà, formazione e produzione artigianale di qualità. Attraverso laboratori, percorsi educativi e nuove attività produttive, ha dato vita a uno spazio inclusivo in cui ciascuno può valorizzare le proprie capacità e sentirsi parte attiva della comunità.

 

La partecipazione a ExpoAID rappresenta un’importante vetrina nazionale e un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto. Sarà l’occasione per raccontare un’esperienza nata a Mazara del Vallo e diventata un esempio concreto di come l’inclusione possa realizzarsi anche attraverso il lavoro e la partecipazione attiva.

 

«Portare le nostre produzioni e, soprattutto, la nostra esperienza a ExpoAID significa dare voce ai ragazzi, alle famiglie e a tutte le persone che ogni giorno credono in un modello di società più inclusivo e partecipato», afferma Piero Titone, presidente della cooperativa Borgo Blu.

 

Da Mazara del Vallo a Rimini, il viaggio di Borgo Blu porterà all’Expo non soltanto i progetti del biscottificio e dell’orto solidale destinato alla produzione della passata di pomodoro, ma soprattutto storie, volti e percorsi di vita che dimostrano come inclusione e lavoro possano davvero crescere insieme, generando valore per l’intera comunità.

 



Sociale | 2026-06-09 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/1780984906-0-un-giorno-da-carabiniere-con-i-bambini-di-favignana.jpg

"Un giorno da Carabiniere" con i bambini di Favignana

E’ stata una giornata piena di emozioni, quella vissuta lo scorso venerdì dagli alunni delle classi materna elementari e medie dell’istituto comprensivo “Antonino Rallo” nell’ambito dell’evento patrocinato...







Native | 09/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780925638-0-casa-di-cura-sant-anna-visite-chirurgiche-gratuite-con-uno-specialista-internazionale.jpg

Casa di Cura Sant'Anna: visite chirurgiche gratuite con uno...

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780485510-0-guida-completa-alla-manutenzione-dell-auto-cosa-quando-e-perche-si-sostituisce.jpg

Guida completa alla manutenzione dell’auto: cosa, quando e...