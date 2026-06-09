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Scuola
09/06/2026 11:16:00

I bambini di Marettimo ricevono una lettera da Papa Leone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/i-bambini-di-marettimo-ricevono-una-lettera-da-papa-leone-450.jpg

Una piccola barchetta di legno partita da Marettimo è arrivata fino in Vaticano. E adesso, dal Vaticano, è arrivata una risposta che ha emozionato un'intera comunità scolastica.

 

Grande gioia per gli alunni della scuola De Amicis di Marettimo, che hanno ricevuto una lettera ufficiale proveniente dalla Santa Sede. A raccontarlo è Cettina Spataro, che ha condiviso l'emozione vissuta dai bambini dopo aver appreso che Papa Leone ha voluto ringraziare personalmente per il dono ricevuto.

 

Tutto era iniziato il 4 marzo scorso, quando una delegazione della scuola aveva partecipato all'udienza generale in Piazza San Pietro. In quell'occasione i piccoli studenti avevano consegnato al Pontefice una tradizionale barchetta in legno, simbolo dell'isola di Marettimo e della sua identità marinara, accompagnata da una letterina scritta dai bambini.

 

Nei giorni scorsi è arrivata la risposta. A firmarla è stato Monsignor Anthony Ekpo, che ha comunicato come Sua Santità abbia gradito il dono e abbia espresso il proprio ringraziamento ai bambini e alla scuola.

 

«Oggi i nostri bambini hanno ricevuto un grande regalo», racconta Cettina Spataro. «Ricevere una lettera con una benedizione estesa a tutta la comunità scolastica ci riempie il cuore di gioia e gratitudine».

 

Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che ha reso ancora più speciale il ricordo di quella giornata vissuta a Roma. Per i piccoli alunni di Marettimo, l'emozione di essere stati accolti nei posti riservati accanto all'altare sul sagrato della Basilica di San Pietro si arricchisce ora di un nuovo capitolo: una lettera arrivata direttamente dal Papa che porta con sé parole di affetto, vicinanza e benedizione per tutta la scuola e per l'isola.

 

Una storia che dimostra come anche da una piccola comunità nel cuore delle Egadi possano partire messaggi capaci di attraversare il mare e arrivare fino al Vaticano. E, qualche mese dopo, tornare indietro sotto forma di un ricordo destinato a restare nel cuore dei bambini.

 









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