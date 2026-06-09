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Scuola
09/06/2026 11:30:00

"Ciak... si sfila",  la creatività e la moda delle studentesse dell'Itet Garibaldi di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/ciak-si-sfila-la-creativita-e-la-moda-delle-studentesse-dell-itet-garibaldi-di-marsala-450.jpg

Tra il fascino del cinema e l’eleganza delle dive hollywoodiane in passerella, a Marsala la moda diventa protagonista assoluta grazie alla creatività delle studentesse dell’ITET “G. Garibaldi”, indirizzo Sistema Moda.

 

Al Complesso Monumentale San Pietro, si è svolto “CIAK… SI SFILA”, evento conclusivo di un percorso formativo che ha trasformato la scuola in una vera e propria fucina di talento e professionalità. Non una semplice sfilata, ma un vero e proprio “set cinematografico” in cui abiti, luci e atmosfera hanno raccontato il lavoro svolto durante l’anno.

Le studentesse hanno seguito ogni fase della produzione: dall’ideazione dei bozzetti alla realizzazione dei capi, fino all’organizzazione dell’evento e alla gestione della passerella. 

 

Un’esperienza completa che ha permesso loro di vivere da vicino le dinamiche del mondo della moda, sviluppando competenze tecniche e abilità trasversali fondamentali come lavoro di squadra, creatività e problem solving. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra scuola, docenti, studenti, conferma il valore della formazione come ponte tra studio e mondo del lavoro. Sul tappeto rosso del San Pietro, la scuola ha così acceso i riflettori sul talento delle sue giovani protagoniste, tra stile, impegno e sogni che iniziano a prendere forma.









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