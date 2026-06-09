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Cronaca

» Sanità
09/06/2026 20:01:00

Giovedì screening oncologici al Villaggio della Solidarietà a Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/giovedi-screening-oncologici-al-villaggio-della-solidarieta-a-mazara-450.jpg

Open day di screening oncologici nei locali ristrutturati del "Villaggio della Solidarietà" di Mazara del Vallo, in via Casa Santa n. 41, a cura del servizio di Igiene Pubblica, di Campobello di Mazara del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP Trapani.

 

Giovedì prossimo 11 giugno, dalle ore 15:30 infatti in collaborazione con la Caritas Diocesana e la Fondazione San Vito Onlus ETS si effettueranno gli screening oncologici contro il tumore del Collo dell'utero, il tumore alla Mammella e quello al Colon Retto.

 

Con queste iniziative l’ASP intende potenziare, anche nei diversi luoghi di aggregazione (scuole-uffici-strutture assistenziali), questa attività di prevenzione con l'obiettivo di proteggere le fasce più deboli e quella parte della popolazione a volte invisibile ai servizi sanitari.

 









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