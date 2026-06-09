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Politica
09/06/2026 02:00:00

Trasporti marittimi, Falcone porta a Bruxelles il caso dei rincari per Sicilia e Sardegna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/trasporti-marittimi-falcone-porta-a-bruxelles-il-caso-dei-rincari-per-sicilia-e-sardegna-450.jpg

Aumenti fino al 50% dei noli marittimi per il trasporto merci da e verso Sicilia e Sardegna. È l'allarme lanciato dall'eurodeputato Marco Falcone, che ha annunciato la presentazione di un'interrogazione alla Commissione Europea per chiedere chiarimenti e interventi urgenti.

Secondo Falcone, dal primo giugno alcune compagnie armatoriali avrebbero applicato rincari significativi sulle tratte merci non soggette a obblighi di servizio pubblico. Un aumento che, sottolinea l'esponente di Forza Italia, si aggiunge ai costi già sostenuti dagli autotrasportatori a causa dell'estensione dell'ETS (Emission Trading System) al trasporto marittimo.

 

«Si tratta di un incremento molto pesante che rischia di compromettere la competitività delle imprese e di incidere sul costo finale dei beni per famiglie e consumatori», afferma Falcone, spiegando di aver raccolto le preoccupazioni degli operatori del settore.

L'interrogazione è stata sottoscritta anche dagli eurodeputati Fulvio Martusciello, Salvatore De Meo, Giusi Princi, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Caterina Chinnici e Flavio Tosi.

 

L'iniziativa è stata illustrata durante una visita istituzionale in Sardegna, con tappe tra il Sassarese e il Cagliaritano. Per Falcone il trasporto marittimo rappresenta «un'infrastruttura essenziale per la continuità territoriale delle isole e per l'integrazione delle loro economie nel mercato unico europeo».

L'europarlamentare chiede quindi maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi dei collegamenti marittimi, misure per eliminare o compensare gli effetti dell'ETS e la creazione di strumenti specifici a favore delle regioni insulari, tra cui un Fondo europeo per sostenere la continuità territoriale di Sicilia e Sardegna.









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