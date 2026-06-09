Nuovi mosaici al Parco Lilibeo, il PD: “La cultura motore di rilancio della città”

09/06/2026 20:00:00

Marsala celebra una nuova e importante scoperta archeologica. In occasione della presentazione al pubblico dei nuovi mosaici emersi durante gli ultimi scavi all'interno del Parco Archeologico Lilibeo, il Partito Democratico di Marsala ha espresso soddisfazione ed entusiasmo, sottolineando il valore storico, artistico e strategico del ritrovamento per il futuro della città.

Alla cerimonia hanno partecipato la segretaria del circolo PD di Marsala, Linda Licari, insieme a una delegazione del partito. Nel corso dell'iniziativa è stato evidenziato come i nuovi mosaici rappresentino un arricchimento inestimabile per il patrimonio culturale marsalese e siciliano, confermando ancora una volta l'importanza del sito archeologico di Lilibeo.

Il plauso agli archeologi e alla direzione del Parco

Il Partito Democratico ha rivolto un ringraziamento alla direttrice del Parco, Anna Occhipinti, e all'archeologa Maria Grazia Griffo per il coordinamento scientifico e la guida delle attività di ricerca. Un riconoscimento particolare è stato inoltre espresso nei confronti della cooperativa ArcheoOfficina e di tutti gli archeologi e operatori coinvolti negli scavi, il cui lavoro ha consentito di riportare alla luce e rendere rapidamente fruibile al pubblico un patrimonio di straordinario valore.

Cultura al centro della nuova amministrazione

Secondo il PD, la scoperta dei mosaici rappresenta un'occasione importante non soltanto dal punto di vista culturale, ma anche per le prospettive di sviluppo del territorio. La presenza all'evento della neo sindaca Andreana Patti e degli assessori Nuccio e La Sala viene interpretata come un segnale della volontà della nuova amministrazione di riportare la cultura al centro dell'agenda politica cittadina.

“La luce che torna a splendere su questi mosaici ci riempie di orgoglio e conferma come Marsala sia uno scrigno inesauribile di meraviglie archeologiche”, sottolineano gli esponenti democratici.

Un'opportunità per turismo ed economia

Il circolo cittadino del PD invita le istituzioni a costruire una strategia condivisa con la direzione del Parco, puntando su accessibilità, servizi e promozione internazionale. L'obiettivo è trasformare il patrimonio archeologico in un motore di sviluppo economico sostenibile, capace di attrarre turismo di qualità e creare nuove opportunità occupazionali per i giovani.

Per il partito, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali devono diventare uno degli assi portanti della crescita del territorio. «Custodire il passato significa progettare il futuro di Marsala», evidenziano Linda Licari, segretaria del circolo PD di Marsala, e Daniele Jenna, componente della segreteria con delega alla Cultura.

L'impegno del Partito Democratico

Il Partito Democratico ribadisce infine il proprio sostegno a tutte le iniziative dedicate alla ricerca, alla tutela e alla piena fruizione dei beni culturali cittadini, auspicando che questa nuova stagione di scoperte archeologiche possa rappresentare l'inizio di un più ampio rilancio del brand turistico-culturale lilybetano.



