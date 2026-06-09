Casa di Cura Sant'Anna: visite chirurgiche gratuite con uno specialista internazionale

09/06/2026 09:09:00

La prevenzione è uno degli strumenti più efficaci nella tutela della salute, eppure spesso l'accesso a una visita specialistica viene rimandato — per mancanza di tempo, per i costi o semplicemente perché non si sa a chi rivolgersi. Per rispondere a questo bisogno concreto, la Casa di Cura Sant'Anna di Casa Santa, in provincia di Trapani, ha deciso di mettere a disposizione della comunità un ciclo di consulenze chirurgiche completamente gratuite.



Chi effettua le visite

Le consulenze saranno affidate al Dott. Juan Cruz Aramberri, specialista in Chirurgia Generale con una formazione conseguita presso il Colegio de Medicos Provincia di Buenos Aires. Con oltre 22 anni di attività clinica alle spalle, il Dott. Aramberri ha maturato un'esperienza significativa nella gestione di un'ampia varietà di patologie chirurgiche, rendendolo un punto di riferimento riconosciuto anche a livello internazionale.



A chi si rivolge l'iniziativa

Le visite sono aperte a chiunque desideri un parere specialistico in ambito di chirurgia generale. In particolare, l'iniziativa è pensata per chi presenta sintomi o dubbi legati a ernie inguinali, ernie ombelicali o patologie della colecisti — condizioni molto diffuse che spesso vengono sottovalutate o gestite senza un adeguato approfondimento diagnostico.



Non è necessaria una diagnosi pregressa: basta avere una domanda a cui si vuole dare una risposta.



Come prenotare

I posti disponibili sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. È possibile contattare la struttura telefonicamente al numero 0923.557211, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 15:00–18:00.



La Casa di Cura Sant'Anna si trova in Via S. Anna, 34 a Casa Santa (TP).

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



