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Cronaca

» Incidenti
09/06/2026 10:54:00

Marsala, brutto scontro tra due auto in via Vecchia Mazara. Ci sono feriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/1780996053-0-marsala-brutto-scontro-tra-due-auto-in-via-vecchia-mazara-ci-sono-feriti.jpg

Brutto incidente stradale questa mattina in via Vecchia Mazara, a Marsala. A scontrarsi una Fiat Panda e una Volkswagen guidata da un giovane.

 

L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento delle persone a bordo e ingenti danni alle auto, in particolare alla parte anteriore della Panda, come mostrano le fotografie pubblicate da TP24. 

 

A seguito dello scontro si sono attivati anche gli airbag di protezione. Le persone coinvolte sono rimaste ferite anche se non in condizioni gravi e sono state trasportate al "Paolo Borsellino" con le ambulanze del 118.

 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Marsala, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.









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