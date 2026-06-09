Marsala, brutto scontro tra due auto in via Vecchia Mazara. Ci sono feriti

09/06/2026 10:54:00

Brutto incidente stradale questa mattina in via Vecchia Mazara, a Marsala. A scontrarsi una Fiat Panda e una Volkswagen guidata da un giovane.

L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento delle persone a bordo e ingenti danni alle auto, in particolare alla parte anteriore della Panda, come mostrano le fotografie pubblicate da TP24.

A seguito dello scontro si sono attivati anche gli airbag di protezione. Le persone coinvolte sono rimaste ferite anche se non in condizioni gravi e sono state trasportate al "Paolo Borsellino" con le ambulanze del 118.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Marsala, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



