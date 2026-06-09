Risse, violenza e tensioni a Tre Fontane

09/06/2026 21:46:00

Non c'è soltanto il devastante incendio che ieri ha distrutto il lido Monnalisa Beach. A Tre Fontane, la principale località balneare di Campobello di Mazara, l'inizio dell'estate 2026 si sta rivelando particolarmente difficile. Negli ultimi giorni, infatti, la borgata marinara è stata teatro di diversi episodi di tensione culminati nel fine settimana con liti e momenti di forte disordine che hanno destato preoccupazione tra residenti e operatori turistici.

Una situazione che ha spinto il sindaco Daniele Mangiaracina a intervenire direttamente. Il primo cittadino ha emanato una direttiva urgente disponendo l'immediata acquisizione e verifica delle immagini registrate dal sistema comunale di videosorveglianza installato nella frazione balneare.

L'obiettivo è identificare i responsabili degli episodi avvenuti nella serata di sabato e raccogliere tutti gli elementi utili da trasmettere alle forze dell'ordine e alla Procura della Repubblica per gli accertamenti di competenza.

L'amministrazione comunale, attraverso una nota ufficiale, ha ribadito la volontà di mantenere alta l'attenzione sul territorio e di contrastare ogni forma di violenza o comportamento che possa compromettere la sicurezza pubblica.

"A seguito delle liti e dei gravi episodi verificatisi nella serata di sabato scorso a Tre Fontane - si legge nella comunicazione del Comune - il sindaco ha disposto l'immediata verifica delle immagini registrate dal sistema comunale di videosorveglianza. L'obiettivo è individuare i responsabili dei fatti e acquisire tutti gli elementi utili da trasmettere alle Forze dell'Ordine e alla Procura della Repubblica".

Una presa di posizione netta che arriva in un momento particolarmente delicato per la località balneare. Tre Fontane, che ogni estate richiama migliaia di visitatori da tutta la provincia di Trapani e da altre zone della Sicilia, si trova infatti a fare i conti con una serie di episodi che rischiano di incrinare l'immagine di una delle mete più frequentate della costa del Belice.

Il tema della sicurezza torna così al centro del dibattito locale. Da un lato la necessità di garantire ordine pubblico e controllo del territorio nelle ore serali e notturne; dall'altro l'esigenza di tutelare le attività economiche che vivono principalmente della stagione estiva.

L'amministrazione comunale sottolinea che la collaborazione con le forze dell'ordine proseguirà "con la massima determinazione affinché non si verifichino episodi simili", ribadendo l'impegno a garantire serenità ai residenti, agli operatori turistici e ai numerosi visitatori che frequentano la località.

L'analisi delle immagini registrate dalle telecamere comunali potrebbe consentire nelle prossime ore di ricostruire con precisione quanto accaduto durante la serata di sabato e individuare eventuali responsabilità.



