Emergenza idrica a Marsala: riparata la condotta, ma l'acqua arriva domani pomeriggio

09/06/2026 14:20:00

Proseguono gli interventi per fronteggiare l'emergenza idrica che negli ultimi giorni ha interessato diverse zone del marsalese. Il Comune ha comunicato che è stata completata la riparazione della condotta principale che attraversa la strada comunale Principino, in contrada Casabianca, punto nevralgico della rete idrica cittadina.

Nonostante il guasto sia stato tecnicamente risolto, sarà necessario attendere ancora circa 24 ore prima di poter ripristinare il normale servizio. I tecnici hanno infatti spiegato che occorre il tempo necessario affinché la resina utilizzata per la riparazione aderisca completamente alla tubazione, garantendo così la tenuta dell'intervento effettuato.

La ripresa dell'erogazione dell'acqua avverrà quindi in maniera graduale e in pressione a partire dal pomeriggio di domani. L'amministrazione comunale ha annunciato che ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore per informare la cittadinanza sull'evoluzione della situazione.

Resta attivo il servizio autobotti

Nel frattempo resta attivo il servizio sostitutivo tramite autobotti, predisposto per garantire l'approvvigionamento idrico alle famiglie e alle utenze interessate dall'interruzione del servizio. Le richieste possono essere inoltrate attraverso diversi canali messi a disposizione dal Comune: tramite l'App Municipium, attraverso il sito istituzionale, via email all'indirizzo dedicato richiestaautobotte@comune.marsala.tp.it oppure rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo Municipale.

Assistenza anche nei distaccamenti anagrafici di Paolini e Strasatti

Per agevolare i cittadini, è inoltre possibile ricevere assistenza presso i distaccamenti anagrafici di Paolini e Strasatti e presso la biblioteca comunale decentrata di Terrenove. Al momento della richiesta è necessario comunicare nome, cognome, indirizzo dell'utenza e il numero di sbocco riportato nella bolletta idrica. Una volta acquisita la segnalazione, gli operatori comunali provvedono a smistarla all'autobotte disponibile nella zona di riferimento.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di limitare al massimo i disagi per la popolazione in attesa del completo ritorno alla normalità della rete idrica cittadina.



