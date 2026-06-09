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Cultura
09/06/2026 22:05:00

Alcamo, per la rassegna "Intrecci Narrativi" si presenta il libro "La mentalità del granchio"

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Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “Intrecci Narrativi – Libri, Musica e Degustazioni”. Venerdì 12 giugno, alle ore 19, il suggestivo scenario del Castello dei Conti di Modica ospiterà l’incontro con lo scrittore Gaspare Grammatico, autore del romanzo La mentalità del granchio, pubblicato da Mondadori.

L’evento, organizzato dall’Associazione per l’Arte, vedrà dialogare con l’autore Vito Lanzarone. La serata sarà arricchita da interventi musicali dal vivo affidati a Francesco Artale, Piero Pignatiello e Giovanni Drago, oltre a una degustazione di prodotti curata dall’azienda Possente Vini & Olio.

 

Un noir ambientato tra Trapani e il mare

Protagonista del libro è il commissario Nenè Indelicato, alle prese con una nuova e complessa indagine. Tutto ha inizio durante una torrida serata estiva a Trapani, quando il celebre direttore d’orchestra Viviano Baldi scompare poco prima delle prove della Tosca. Il giorno seguente l’uomo viene trovato morto in un bed and breakfast e quello che inizialmente sembra un infarto apre invece interrogativi sempre più inquietanti.

Parallelamente, un giovane subacqueo sparisce durante un’immersione e le due vicende finiscono per intrecciarsi in una trama ricca di misteri, segreti e colpi di scena. Sullo sfondo si sviluppa anche la dimensione più personale del commissario, segnata dal rapporto difficile ma autentico con la figlia sedicenne Sara e da un passato che torna a chiedere conto.

 

L’autore tra satira e narrativa noir

Nato a Trapani, Gaspare Grammatico vive tra Torino e Milano e da anni lavora come autore televisivo per il programma Fratelli di Crozza. Dopo il successo di Una questione di equilibrio e Le spine del ficodindia, torna con una nuova avventura del commissario Nenè Indelicato, personaggio apprezzato per la sua umanità e per la capacità di affrontare non solo i casi investigativi, ma anche le difficoltà della vita quotidiana.

 

Una rassegna dedicata alla cultura

“Intrecci Narrativi” è realizzata con il contributo dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e con la collaborazione del Comune di Alcamo, della Libreria Feltrinelli di Palermo, della Libreria del Corso di Trapani, dell’Istituto “G. Ferro” di Alcamo, della rete BiblioTP e della Rete dei Festival Letterari del Trapanese.

L’iniziativa continua così a promuovere il dialogo tra letteratura, musica e valorizzazione delle eccellenze del territorio, offrendo al pubblico occasioni di incontro con autori e opere che raccontano la Sicilia contemporanea.









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