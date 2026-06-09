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Cittadinanza
09/06/2026 08:02:00

Marsala, lampioni che oscillano in piazza della Vittoria: l’appello di un cittadino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/1780985004-0-marsala-lampioni-che-oscillano-in-piazza-della-vittoria-l-appello-di-un-cittadino.jpg

Controllare subito i lampioni di piazza della Vittoria, a Marsala, prima che un possibile problema diventi un pericolo. È l’appello rivolto alla sindaca Andreana Patti, agli assessori e ai consiglieri comunali da un cittadino che segnala una situazione di potenziale rischio nella zona di Porta Nuova.

 

Secondo quanto riferito, alcuni lampioni presenti nella piazza oscillerebbero e si muoverebbero, suscitando preoccupazione tra chi frequenta quotidianamente l’area.

Piazza della Vittoria è uno dei luoghi più vissuti della città. È attraversata ogni giorno da residenti, famiglie, giovani e turisti. Ed è anche uno spazio in cui spesso sostano e giocano i bambini.

 

Proprio per questo, secondo il cittadino, la segnalazione non può essere sottovalutata. L’appello è a effettuare rapidamente verifiche tecniche sulla stabilità dei lampioni e, se necessario, intervenire prima che si verifichino problemi.

“Non si tratta di creare allarmismi o polemiche politiche, ma di fare prevenzione e tutelare l’incolumità dei cittadini”, si legge nella segnalazione. “La sicurezza degli spazi pubblici deve essere una priorità assoluta e dovrebbe unire tutti, al di là dei ruoli e delle appartenenze politiche”.

 

Il cittadino chiede che l’amministrazione accolga la segnalazione con senso di responsabilità e proceda ai controlli del caso.

“Quando si parla della sicurezza dei cittadini, e soprattutto dei bambini, non esistono maggioranza o opposizione: esiste soltanto il dovere di intervenire prima che accada qualcosa di irreparabile. Un controllo oggi può evitare problemi domani”, conclude l’appello.

La richiesta, in sostanza, è semplice: verificare subito le condizioni dei lampioni e garantire che una delle piazze più frequentate di Marsala possa essere vissuta in sicurezza.









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