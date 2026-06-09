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Cronaca

» Cercando Denise
09/06/2026 22:25:00

Caso Denise Pipitone, l’avvocato di Tony Pipitone: “Dichiarazioni non riscontrate negli atti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/1781038791-0-caso-denise-pipitone-l-avvocato-di-tony-pipitone-dichiarazioni-non-riscontrate-negli-atti.jpg

L’avvocato Stefano Giordano, legale dell’associazione I Bambini Scomparsi nel Cuore, è intervenuto nel corso della trasmissione Scomparsi in onda su Canale 122 Fatti di Nera per replicare alle recenti dichiarazioni diffuse sui social da Kevin Pipitone e successivamente richiamate da Piera Maggio.

Il legale ha respinto le contestazioni rivolte al proprio assistito, sottolineando come le ricostruzioni circolate online non troverebbero riscontro negli atti giudiziari e rischierebbero, a suo avviso, di alimentare una rappresentazione non corretta della vicenda.

 

Nel corso dell’intervista, Giordano ha dichiarato: «Non vogliamo giudicare il dolore di Kevin, il dolore di tutta la famiglia… non capisco in che modo l’attività svolta dall’associazione e da Tony possa essere un attacco a chiunque».

L’avvocato ha ribadito che l’attività dell’associazione sarebbe esclusivamente orientata al sostegno delle famiglie coinvolte nei casi di scomparsa di minori e alla ricerca della verità sul caso di Denise Pipitone.

 

Un passaggio dell’intervento ha riguardato anche il ruolo di Antonino Pipitone. Giordano ha affermato che il proprio assistito sarebbe da considerarsi, sotto il profilo giuridico, il padre della bambina scomparsa, richiamando elementi già espressi in precedenti sedi.

Sul piano giudiziario, il legale ha inoltre fatto riferimento a pronunce del Tribunale di Marsala, sostenendo che alcune contestazioni relative agli obblighi familiari sarebbero state oggetto di assoluzione e che non sarebbero state impugnate nei successivi gradi di giudizio.

 

In merito alle dichiarazioni di Kevin Pipitone su presunte inadempienze economiche e personali, Giordano ha aggiunto che un’eventuale decisione civile avrebbe riguardato anche la revoca dell’obbligo di mantenimento, in relazione a una presunta indipendenza economica del figlio già in anni precedenti.

Infine, il legale ha avvertito che, alla luce delle affermazioni diffuse nelle ultime ore, l’associazione si riserva la possibilità di valutare eventuali iniziative legali a tutela della propria immagine e di quella del proprio assistito. «Ogni energia dispersa in questi attacchi è energia sottratta alla ricerca di elementi utili», ha concluso Giordano.

 









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