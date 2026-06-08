Trapani, orchestra e coro della scuola "N. Nasi" protagonisti al Teatro "Di Stefano" 

08/06/2026 14:35:00

Teatro "Giuseppe Di Stefano" gremito, ieri sera, per il concerto dell'Orchestra e del Coro dell'Istituto Comprensivo "Nunzio Nasi" di Trapani.

Per la prima volta gli studenti della scuola si sono esibiti sul prestigioso palco cittadino davanti a una platea stracolma di spettatori, alla presenza del sindaco Giacomo Tranchida e di altre autorità.

Il concerto ha proposto un programma particolarmente ricco, capace di attraversare generi e generazioni.

Dai medley dedicati al mondo Disney e a Rino Gaetano, fino alle musiche di Piazzolla, Morricone, Jenkins e Amy Winehouse, i giovani musicisti hanno mostrato talento e preparazione, accompagnati dai docenti di strumento che si sono alternati alla direzione dell'orchestra.

Tra i momenti più apprezzati della serata, l'esibizione dei bambini della scuola dell'infanzia, protagonisti di alcune coreografie sulle note delle più celebri colonne sonore Disney.

Applausi anche per i giovanissimi presentatori e per i cantanti solisti, che hanno contribuito alla riuscita dello spettacolo.

L'evento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso didattico che ha coinvolto studenti e insegnanti durante tutto l'anno scolastico.

Un lavoro costruito con costanza e impegno che ha trovato sul palco del Teatro "Di Stefano" la sua espressione più significativa.

Al termine della manifestazione, il dirigente scolastico, Ignazio Monticciolo, ha sottolineato il valore educativo dell'esperienza, evidenziando come passione, dedizione e spirito di collaborazione possano trasformarsi in risultati concreti.

"Quando tanti ragazzi suonano insieme - ha evidenziato - riescono a creare qualcosa di armonioso e bello. È il risultato di un percorso di crescita e di educazione alla cittadinanza attiva portato avanti con determinazione e con il desiderio di raggiungere obiettivi importanti".

Una serata di festa per la scuola e per la città, che ha premiato il lavoro degli studenti con lunghi applausi e grande partecipazione da parte del pubblico.



