Trapani: il Rotary raccoglie fondi per la lotta alla poliomielite. Serata solidale all'Isla Blanca

08/06/2026 22:00:00

Una serata all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale per sostenere una delle più importanti campagne sanitarie internazionali. È questo lo spirito di “Insieme per un mondo senza confini”, l’iniziativa organizzata dal Rotary Club Trapani in programma l’11 giugno 2026, alle 19.30, presso lo stabilimento balneare Isla Blanca.

L’evento nasce con l’obiettivo di trasformare un momento di convivialità in un aiuto concreto. L’intero ricavato della serata sarà infatti destinato a Polio Plus, il programma internazionale promosso dal Rotary che da anni è impegnato nell’eradicazione della poliomielite nel mondo.

Un progetto globale che continua a rappresentare una delle principali sfide sanitarie a livello internazionale e che punta a eliminare definitivamente una malattia che, in molte aree del pianeta, continua a rappresentare una minaccia.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente del Rotary Club Trapani, Salvo D’Angelo: «La nostra comunità ha sempre dimostrato di saper rispondere quando c’è un bisogno reale. Con questa serata vogliamo ricordare che la solidarietà non ha confini e che ogni contributo, anche il più piccolo, può cambiare la vita di qualcuno dall’altra parte del mondo».

Ad accompagnare la raccolta fondi ci sarà anche la musica dal vivo della band Canteria, che contribuirà ad animare una serata pensata per unire intrattenimento, partecipazione e sostegno a una causa di rilevanza internazionale.



