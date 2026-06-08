37° Stormo, riapre il “Lido Azzurro” con la quarta edizione di “Lido Senza Barriere” 

08/06/2026 12:13:00

Si è svolta nei giorni scorsi, nella cornice costiera di Birgi, la cerimonia ufficiale di apertura della stagione estiva del Distaccamento Straordinario dell’Aeronautica Militare Italiana del 37° Stormo, storicamente noto come “Lido Azzurro”. Un appuntamento che, anche quest’anno, ha sancito non solo la restituzione alla collettività di uno spazio rinnovato e pienamente operativo, ma anche il rinnovo di un impegno sociale di forte valore simbolico e umano.

Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante del 37° Stormo e le massime autorità civili e militari del territorio, in un momento di partecipazione condivisa che ha sottolineato ancora una volta il profondo legame tra la componente aeronautica e la comunità locale.

“Lido Senza Barriere”, quarto anno di inclusione

In concomitanza con l’inaugurazione ha preso ufficialmente il via, per il quarto anno consecutivo, il progetto “Lido Senza Barriere”: un’iniziativa dedicata all’accessibilità totale degli spazi e alla piena fruizione del mare da parte delle persone con disabilità.

Il progetto si avvale della collaborazione di diverse associazioni del settore e garantisce supporto, assistenza e strumenti dedicati per consentire a tutti di vivere l’esperienza balneare in condizioni di sicurezza, autonomia e dignità.

Il ruolo delle istituzioni e il legame con il territorio

A fare gli onori di casa è stato il Maggiore Vincenzo Licari, Comandante del Distaccamento, che nel suo intervento ha evidenziato il valore della sinergia istituzionale e la vocazione sociale della presenza militare sul territorio.

“Il 37° Stormo è impegnato ogni giorno nella difesa dello spazio aereo nazionale, ma questo impegno si traduce anche in una responsabilità verso la collettività”, ha sottolineato il Comandante. “Garantire accesso al mare e momenti di serenità alle persone più fragili è parte della nostra missione etica oltre che operativa”.

Alla giornata ha contribuito anche un’attività addestrativa dell’82° Centro S.A.R., svolta nello specchio d’acqua antistante il lido, che ha offerto un’ulteriore dimostrazione delle capacità operative del dispositivo aeronautico.

Un presidio di solidarietà oltre che di sicurezza

Con il tradizionale taglio del nastro e il brindisi aeronautico, il Lido Azzurro ha ufficialmente riaperto la stagione estiva, confermandosi non soltanto come spazio di benessere per il personale militare, ma anche come presidio aperto alla cittadinanza.

Un luogo che, anno dopo anno, rafforza la propria identità: non solo struttura balneare, ma punto di incontro tra sicurezza, solidarietà e inclusione sociale.



