Se ne sono andati: Pietro Belvisi (56), Rosa Maria Buscarino (72)

Un traguardo importante che profuma di tradizione, passione e amore profondo per il territorio. L’Osteria Siciliando spegne le sue prime dieci candeline: un percorso iniziato il 12 giugno 2016, quando l'Osteria ha aperto le...
Marsala perde oggi una delle sue figure più rappresentative nel mondo dell'imprenditoria. Si è spento Giuseppe Bianchi, protagonista della seconda generazione alla guida della storica azienda vinicola e Distilleria Bianchi,...
Si tengono oggi, lunedì 8 giugno, alle 10, nella Basilica Santuario Maria Santissima Annunziata – Madonna di Trapani, i funerali di Antonino Cusenza, per tutti Nino. La cerimonia è trasmessa anche in diretta streaming sul...
Massimo Picciotto ha ideato un sistema basato su NFC e QR Code che punta a costruire il primo ecosistema turistico digitale della Sicilia occidentale.Nella provincia di Trapani operano circa 4.500 strutture ricettive tra...