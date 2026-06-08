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Se ne sono andati

Se ne sono andati
08/06/2026 11:11:00

Se ne sono andati: Pietro Belvisi (56), Rosa Maria Buscarino (72)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780910093-0-se-ne-sono-andati-pietro-belvisi-56.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Pietro Belvisi, di 56 anni.

La sua prematura scomparsa ha suscitato profondo dolore tra i familiari, gli amici e quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Una camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Patrizia Saluto, in via Cosenza n. 159 a Erice, dove sarà possibile rendergli l’ultimo omaggio.

I funerali saranno celebrati lunedì 8 giugno 2026 alle ore 16:30 presso la Chiesa San Michele Arcangelo.

 

 

 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Rosa Maria Buscarino, vedova Lombardo, di 72 anni.

Nata a Mazara del Vallo il 3 gennaio 1954, risiedeva nella sua città, dove è deceduta il 7 giugno 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone, dove parenti e amici potranno renderle l’ultimo saluto negli orari di visita previsti.

I funerali saranno celebrati martedì 9 giugno 2026 alle ore 10:00 presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.

 