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Se ne sono andati

Se ne sono andati
08/06/2026 09:51:00

L'ultimo saluto a Nino Cusenza. I funerali in diretta streaming

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780905174-0-l-ultimo-saluto-a-nino-cusenza-i-funerali-in-diretta-streaming.jpg

Si tengono oggi, lunedì 8 giugno, alle 10, nella Basilica Santuario Maria Santissima Annunziata – Madonna di Trapani, i funerali di Antonino Cusenza, per tutti Nino.

 

La cerimonia è trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’associazione “Trapani per il Terzo Mondo”, per consentire la partecipazione anche a quanti non potranno essere presenti fisicamente.

 

Cusenza, imprenditore valdericino legato al Baglio Santa Croce, è scomparso lo scorso aprile in Madagascar, dove da anni era impegnato in attività umanitarie e di cooperazione internazionale. Sarebbe dovuto rientrare in Italia il 14 maggio, dopo sette mesi trascorsi accanto ai bambini, alle famiglie e ai progetti che aveva contribuito a far crescere.

 

La salma è rientrata a Valderice nei giorni scorsi, dopo un articolato lavoro di collaborazione che ha coinvolto il Consolato Onorario d’Italia ad Antananarivo, l’Ambasciata d’Italia a Pretoria, le autorità malgasce, le Suore Nazarene presenti in Madagascar e in Italia, oltre alle agenzie funebri Ludmilla e Colletta.

 

Fondatore nel 2001 dell’associazione “Trapani per il Terzo Mondo”, insieme a medici, infermieri e volontari trapanesi, Nino Cusenza ha legato il suo nome a una lunga esperienza di solidarietà concreta in Africa. Un impegno discreto, tenace, lontano dalla retorica e molto vicino ai bisogni reali delle comunità più fragili.

 

Dall’associazione fanno sapere che le attività e i progetti avviati da Cusenza in Madagascar saranno portati avanti, nel solco del suo impegno.

 

La famiglia ha ringraziato quanti, con sensibilità e vicinanza, hanno contribuito al rientro di Antonino in Italia e quanti prenderanno parte al dolore, conservandone il ricordo.

 