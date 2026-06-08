L'ultimo saluto a Nino Cusenza. I funerali in diretta streaming

08/06/2026 09:51:00

Si tengono oggi, lunedì 8 giugno, alle 10, nella Basilica Santuario Maria Santissima Annunziata – Madonna di Trapani, i funerali di Antonino Cusenza, per tutti Nino.

La cerimonia è trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’associazione “Trapani per il Terzo Mondo”, per consentire la partecipazione anche a quanti non potranno essere presenti fisicamente.

Cusenza, imprenditore valdericino legato al Baglio Santa Croce, è scomparso lo scorso aprile in Madagascar, dove da anni era impegnato in attività umanitarie e di cooperazione internazionale. Sarebbe dovuto rientrare in Italia il 14 maggio, dopo sette mesi trascorsi accanto ai bambini, alle famiglie e ai progetti che aveva contribuito a far crescere.

La salma è rientrata a Valderice nei giorni scorsi, dopo un articolato lavoro di collaborazione che ha coinvolto il Consolato Onorario d’Italia ad Antananarivo, l’Ambasciata d’Italia a Pretoria, le autorità malgasce, le Suore Nazarene presenti in Madagascar e in Italia, oltre alle agenzie funebri Ludmilla e Colletta.

Fondatore nel 2001 dell’associazione “Trapani per il Terzo Mondo”, insieme a medici, infermieri e volontari trapanesi, Nino Cusenza ha legato il suo nome a una lunga esperienza di solidarietà concreta in Africa. Un impegno discreto, tenace, lontano dalla retorica e molto vicino ai bisogni reali delle comunità più fragili.

Dall’associazione fanno sapere che le attività e i progetti avviati da Cusenza in Madagascar saranno portati avanti, nel solco del suo impegno.

La famiglia ha ringraziato quanti, con sensibilità e vicinanza, hanno contribuito al rientro di Antonino in Italia e quanti prenderanno parte al dolore, conservandone il ricordo.