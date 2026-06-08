A Marsala il concerto degli alunni dell’I.C. “Stefano Pellegrino” 

08/06/2026 12:00:00

Un intenso momento di crescita, condivisione e partecipazione ha coinvolto lo scorso 4 giugno 2026, l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Stefano Pellegrino” di Marsala. Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti dei percorsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, che hanno dato vita a un’esibizione accolta con entusiasmo da famiglie, docenti e pubblico presente.

A guidare i ragazzi nel loro percorso artistico ed educativo sono stati i docenti di strumento, la cui competenza e passione hanno reso possibile una manifestazione che è andata ben oltre il semplice saggio di fine anno. L’iniziativa ha infatti rappresentato un vero e proprio momento di comunità, in cui la musica si è trasformata in linguaggio condiviso e occasione di crescita collettiva.

Nel corso dell’evento è emersa con forza l’idea della musica come strumento educativo capace di favorire inclusione, collaborazione e senso di appartenenza. Suonare insieme ha significato per gli studenti imparare ad ascoltarsi, coordinarsi e superare l’individualismo, costruendo dinamiche di gruppo fondamentali per la formazione personale e civica.

La dirigente scolastica, prof.ssa Patrizia Giurleo, ha sottolineato il valore formativo e sociale dell’iniziativa, evidenziando come la pratica musicale rappresenti un elemento centrale nel percorso di crescita degli alunni e un ponte tra scuola e territorio. Ha inoltre rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Particolarmente significativo anche il momento istituzionale, con la presenza della sindaca di Marsala, Andreana Patti, intervenuta a testimoniare l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le attività educative e culturali del territorio.

Un’esperienza che conferma come la scuola, quando dialoga in armonia con la città, possa generare non solo formazione, ma anche senso di comunità e visione condivisa del futuro.

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Doppio premio per lo studente del Liceo Scientifico Angelo Riposo

Angelo Riposo, studente dell’ultimo anno del Liceo Scientifico P. Ruggieri, sta vivendo una stagione particolarmente ricca di soddisfazioni che lo vede distinguersi sia in ambito sportivo che culturale, incarnando pienamente il principio del “mens sana in corpore sano”.

Sul fronte agonistico, il giovane atleta ha conquistato la medaglia d’oro nella disciplina del Kumite (Karate FIKTA), categoria juniores, in occasione della Coppa Italia svoltasi il 25 e 26 aprile presso il Pala Cattani di Faenza. Un risultato di grande rilievo che conferma il suo talento e la sua determinazione nel panorama sportivo nazionale.

Accanto ai successi sul tatami, Riposo ha ottenuto importanti riconoscimenti anche in ambito letterario. Il suo componimento “Stalattiti e stalagmiti” si è infatti distinto all’interno dell’XI edizione del Premio Internazionale di Poesia “Masio Lauretti”, concorso che ha visto la partecipazione di centinaia di opere provenienti da tutta Europa e l’accesso alla finale di soli 34 testi selezionati.

La cerimonia conclusiva si è svolta domenica 31 maggio presso la Sala Manzù della Biblioteca Comunale di Aprilia. In tale occasione, il giovane poeta ha conquistato il secondo posto nella categoria scuole superiori, ottenendo un riconoscimento che gli ha permesso di essere inserito nell’antologia ufficiale dei vincitori.

Un risultato che testimonia non solo la sensibilità e la capacità espressiva dello studente, ma anche il percorso formativo offerto dall’indirizzo umanistico del Liceo Ruggieri, da sempre attento alla valorizzazione della creatività e all’educazione alla bellezza della parola.

Un doppio successo, dunque, che racconta la storia di un giovane capace di eccellere in discipline diverse, unendo disciplina, passione e sensibilità culturale.



