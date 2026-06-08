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Politica
08/06/2026 18:00:00

Sicilia: per l'UDC la povertà non è più un'emergenza, ma una condizione stabile...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/sicilia-per-l-udc-la-poverta-non-e-piu-un-emergenza-ma-una-condizione-stabile-450.jpg

In Sicilia il disagio economico non rappresenta più una situazione temporanea ma un fenomeno strutturale sempre più diffuso. È questo il quadro tracciato da Claudia Carollo, che interviene a nome dell’Unione di Centro (UDC).

Secondo l’esponente del partito, nell’Isola esiste una fascia crescente di “povertà invisibile”, spesso non pienamente fotografata dai dati ufficiali, ma evidente nella vita quotidiana di famiglie, anziani e giovani coppie. Una condizione che, sottolinea, riguarda sempre più anche persone che lavorano ma non riescono comunque a sostenere le spese essenziali.

 

Carollo evidenzia come il fenomeno stia mettendo sotto forte pressione il tessuto sociale, con molte famiglie costrette a rivolgersi a reti informali di aiuto per bisogni primari come alimenti, utenze e cure mediche.

Nel suo intervento viene richiamato anche il ruolo del volontariato e del terzo settore, considerati ormai un pilastro nel contenimento dell’emergenza sociale, spesso però lasciati soli a fronteggiare situazioni sempre più complesse.

 

Da qui la richiesta di un intervento strutturale: un piano regionale specifico che preveda misure continuative per sostenere nuclei fragili, anziani soli, minori in difficoltà e persone con disabilità.

L’Udc, conclude Carollo, invita le istituzioni a considerare la lotta alla povertà come una priorità stabile delle politiche pubbliche, non come una risposta emergenziale occasionale.

 

 









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