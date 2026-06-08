Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il decennale

Guida completa alla manutenzione dell’auto: cosa, quando e...
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Un traguardo importante che profuma di tradizione, passione e amore profondo per il territorio. L’Osteria Siciliando spegne le sue prime dieci candeline: un percorso iniziato il 12 giugno 2016, quando l'Osteria ha aperto le porte per la prima volta, e che oggi viene celebrato con un intero fine settimana di festa dedicato a tutti i clienti vecchi e nuovi.
Il successo nato da una sinergia perfetta
Dietro il successo di Siciliando c'è la firma, la dedizione e la visione dello Chef Giuseppe Impiccichè, che cura l'intera proposta gastronomica, e di sua moglie Valentina Camilleri, esperta di ospitalità. Valentina, inoltre, gestisce la cantina di etichette siciliane e firma l'intera linea dei dolci artigianali dell' Osteria, contribuendo in modo fondamentale alla sua crescita.
In questo decennio di attività, Giuseppe e Valentina, supportati da validi collaboratori che si sono avvicendati nel tempo, hanno saputo trasformare l'Osteria in un punto di riferimento della ristorazione a Marsala. Il segreto del successo risiede nella valorizzazione assoluta delle materie prime locali, muovendosi costantemente tra il rispetto della tradizione culinaria siciliana e quel pizzico di innovazione contemporanea che esalta ogni piatto.
Un brindisi per ringraziare i clienti
La data ufficiale del decennale sarà venerdì 12 giugno 2026, a dieci anni esatti dalla storica inaugurazione. Per l'occasione, i festeggiamenti si estenderanno per tutto il weekend, da venerdì a domenica.
Per ringraziare la fedeltà dei propri ospiti, da venerdì 12 a domenica 14 giugno, l'Osteria Siciliando offrirà un calice di vino a tutti i clienti che ceneranno in osteria. Un brindisi speciale per festeggiare insieme il passato e guardare ai progetti futuri.
Informazioni e prenotazioni
I posti per il weekend dell'anniversario sono limitati ed è vivamente consigliata la prenotazione.
• Quando: Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 (aperti solo a cena)
• Dove: Osteria Siciliando – Via Giuseppe Garraffa 3 (angolo via Diaz), Marsala
• Telefono fisso: +39 0923020049
• Cellulare: +39 3497370511
• Email: osteriasiciliando@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/osteriasiciliando
• Instagram: https://www.instagram.com/osteriasiciliando
(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)
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